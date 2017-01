قالت رابطة الصحافة البحرينية إن مجموع الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في البحرين خلال الخمس سنوات الماضية بلغت 1253 حالة، كان النصيب الأكبر منها خلال عام 2016، حيث بلغت 359 حالة، بزيادة 71 حالة عن العام الذي سبقه.

العالم - العالم الاسلامي الرابطة أوضحت في تقريرها السنوي أن الشرائح التي استهدفتها سلطات البحرين وانتهكت حقّها خلال العام 2016، ضمّت السياسيين والحقوقيين، ورجال الدين، والنشطاء الإلكترونيين، والإعلاميين والمصوريين. وأضافت أن عدد حالات استهداف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام المنصرم بلغت 71 حالة بنسبة زيادة 145% عن العام الماضي، لافتة إلى أنّ أبرز انتهاكات حرية التعبير هي منع الصحفيين والنشطاء من السفر وإسقاط جنسياتهم، والحكم بالسجن بسبب تغريدات، ورفض تجديد رخصة مزاولة العمل الصحفي، وحظر الوصول لبرنامج التليغرام، واعتقال 4 صحفيين أجانب لتغطيتهم الأحداث. المصدر: منامة بوست

