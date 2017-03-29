أصدرت محاكم النظام في البحرين 3 أحكام جديدة بالإعدام في قضايا ذات خلفية سياسية تعرض المتهمون فيها للتعذيب

أصدرت محاكم النظام اليوم 23 مارس/آذار 2017 أحكاماً جديدة بالإعدام على ثلاثة مواطنين في قضايا ذات خلفية سياسية تراوحت أحكامها الأخرى بين 4 بالمؤبد و8 بـ 15 بالسجن و2 بـ 10 أعوام بالسجن تعرض المتهمون فيها للتعذيب بحسب ما أفادت منظمات حقوقية.

وقال المحامي إبراهيم سرحان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت حكم الإعدام بحق كل من ميثم عمران حسين عمران (مطارد)، عبدالمحسن صباح عبدالمحسن محمد (مطارد)، رضا خليل جعفر إبراهيم (معتقل).

وتضم هذه القضية المشكلة من قبل النظام 17 مواطناً وجهت لهم السلطات فيها تهمة “تشكيل جماعة إرهابية” واستمر انعقاد جلسات محاكمتها ما يفوق العامين، وهي ذات القضية التي تضم الناشط المعارض خليل الحلواجي الذي حكم بالسجن 10 أعوام وكان قد أفاد بتعرضه للتعذيب بعد اعتقاله للتوقيع على الاعترافات.

وضمنت السلطات البحرينية في القضية مقتل أحد منتسبي الأجهزة الأمنية عدنان محمد ابيد خان في منطقة القرية وفق رواية وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الأحكام في ظل انتقادات دولية واسعة ضد تنفيذ أحكام الإعدام ضد 3 شبان في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي بعد انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب./انتهی/