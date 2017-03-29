قضت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين بإعدام ثلاثة متهمين في قضية تفجيرات منطقة ” القرية ” شمال العاصمة المنامة.

أما المتهمون الأخرون في القضية، وعددهم 14 شخصا، فصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد متفاوتة ما بين 10 سنوات والمؤبد.

ونقلت وكالة أنباء البحرين ” بنا ” عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في تصريح صحفي أن الحكم جاء بالإجماع على المتهمين الـ 17. وأوضح أن حكم المؤبد صدر بحق 4 متهمين، والسجن لمدة 15 عاما بحق 8 متهمين آخرين، إضافة الى سجن اثنين من المتهمين مدة 10 سنوات.

وأوضح الحمادي أن تفاصيل الوقائع تعود الى تشكيل المتهمين خلية إرهابية للقيام بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة واستخدامها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية في المحافظة الشمالية.

وتابع أن المجموعة كانت تتلقى الدعم من متهمين اثنين موجودين خارج البلاد، وثبت تنفيذ المجموعة لتفجيرات في منطقة القرية أدت إلى إصابات في صفوف رجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المشتبه بهم.

يذكر أن منطقة القرية ومناطق أخرى في المنامة تشهد من وقت لآخر اشتباكات بين الامن البحريني ونشطاء المعارضة. وفي الآونة الأخيرة، تجددت الاشتباكات أكثر من مرة، على خلفية إحالة المرجع الشيعي البحريني الشيخ عيسى قاسم، إلى المحكمة، بعد إسقاط الجنسية عنه العام الماضي، واتهامه بتبييض الأموال وإجراء عمليات مالية غير شرعية.

اوكسانا شفانديوك

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