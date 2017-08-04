حوّلت وزارة الداخلية البحرينية المدخل الرئيس لبلدة الدراز إلى “منطقة محظورة”، بعد وضع لافتة تفيد بذلك، بعد ساعات من وضع حواجز اسمنتية.
ونشر نشطاء أمس صورة ليافطة تحمل شعار الداخلية وكتب عليها “منطقة محظورة … نأمرك بالرجوع إلى الخلف”.
وتشهد منطقة الدراز حصارًا خانقًا وغيابًا تامًا لأمن المواطنين منذ الإجراءات الانتقامية التي بدأها النظام البحريني في 20 حزيران/يونيو 2016، على خلفية الاعتصام المفتوح أمام منزل المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، للتنديد باستهدافه وإسقاط جنسيته.
تصعيد غير مسبوق في إجراءات الحصار المفروض على المنطقة الساحلية، جعل من الحياة فيها شبه مشلولة، فلم تعد طرقات المنطقة المحاصرة تعج بالحركة والناس خصوصًا أنها منطقة تعتبر مقصدًا للعديد من المقيمين في المناطق المجاورة والذي يقصدون ساحل أبو صبح بالإضافة إلى المحال التجارية التي باتت تواجه صعوبات كبيرة بسبب الحصار.
ومنذ فضّ الاعتصام، يقبع آية الله قاسم تحت الإقامة الجبرية، وتحيط بمنزله آليات تابعة لوزارة الداخلية، ويُمنع المواطنون من زيارته في منزله.
قوات مدججة بالسلاح وقوات “كامندوز” خاصة ومركبات عسكرية لا تفارق الأحياء السكنية في الدراز على مدى أكثر من شهرين.
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