الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لقد اتضح للجميع موقف المرجعية الدينية في قم المقدسة من قانون الاسرة الموحد في البحرين من أنه قانون مستنكر وغير مشروع، وإن الواجب على كافة الاخوة في البحرين لا سيما العلماء أن يقفوا في مقابل هذا القانون، ولا يقبلوا غير أحكام شريعتهم المقدسة.
من هنا فإننا نؤكد على موقف المرجعية الرشيدة، وندعم بيان كبار العلماء في البحرين؛(فإن رأي العلماء والمذهب لا يتغير بإقرار قانون أحكام الاسرة).
فضلاء البحرين في حوزة قم العلمية.
الاحد 22 شوال 1438ه
الموافق 16 يوليو 2017م (59)