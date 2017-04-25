أظهرت أرقام سلّمها وزير الإعلام البحريني علي الرميحي إلى النائب غازي آل رحمة أن عدد طاقم وزارة شؤون الإعلام بلغ 1092 موظفاً، منهم 820 بحرينياً بنسبة 75%، و272 أجنبياً بنسبة 25%.

وبحسب موقع “مرآة البحرين”، أظهرت الأرقام أن أغلب الموظفين البحرينيين في الوزارة يعملون بعقود دائمة، فيما يوجد 33 بحرينياً فقط يعملون بعقود مؤقتة من أصل 787 موظفاً، أي بنسبة 4%.

ولكن العكس بالنسبة للأجانب، حيث يعمل 250 أجنبياً بعقود مؤقتة بنسبة 92% من مجموع الأجانب بالوزارة والبالغ عددهم 272 موظفاً، في حين يعمل 22 موظفاً أجنبياً فقط بعقود دائمة بنسبة 8%.

وتظهر الأرقام التي كشف عنها الوزير أن مجموع العاملين بنظام العقد الدائم (من البحرينيين والأجانب) يبلغ 809 موظفاً بنسبة 74%، في حين يبلغ عدد العاملين بنظام العقد المؤقت 283 موظفاً، أي بنسبة 26%.

ويتعرض العمال الاجانب في البحرين للاتجار والعمل القسري ويواجه بعضهم ظروف العمل القسري بعد وصوله إلى البحرين من خلال ممارسات مثل الاحتجاز غير القانوني لجوازات السفر والقيود المفروضة على الحركة والاستعاضة عن العقد وعدم دفع الأجور والتهديد والاعتداء البدني أو الجنسي.

ووجدت دراسة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل التابعة لحكومة البحرين أن 65% من العمال المهاجرين لا يقرأون عقود عملهم وأن 89% لم يكونوا على علم بشروط العمل حتى وصولهم إلى البحرين.

وتطلب العديد من وكالات توظيف العمالة في البحرين والبلدان المصدرة للعمال دفع رسوم استقدام عالية وهي ممارسة تجعل العمال عرضة للعمل القسري في البحرين. ووجدت الدراسة أن 70% من العمال الأجانب يقترضون المال أو يبيعون ممتلكاتهم التي في بلدانهم من أجل الحصول على وظيفة في البحرين.

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