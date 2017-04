الثلاثاء 11 إبريل 2017 – 13:32 بتوقيت غرينتش

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، بالسجن 5 سنوات لثلاثة متهمين وعقوبة السجن لمدة 3 سنوات لثلاثة آخرين، بتهمة وضع قنبلة وهمية وحرق إطارات في الجفير. العالم – البحرين وأدانت المحكمة الستة لأنهم في 2 سبتمبر/ أيلول 2016 أشعلوا إطارات على شارع الفاتح بالجفير، وحملوا ووضعوا في مكان عام هيكلاً محاكياً للمتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي (حسب السلطات)، كما حازوا عبوات قابلة للاشتعال، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام. وتكشف الاتهامات الموجهة للمتهمين والاحكام الصادرة بحقهم زيف المحاكم البحرينية التي تحاول تكميم الافواه ووأد اي احتجاجات في هذا البلد.

المصدر: مراة البحرين

