معمل لـ”الخلايا” جاهز في البحرين!

الإثنين 27 مارس 2017 – 06:14 بتوقيت غرينتش

علي الاسود

قال النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة علي الأسود إن "معمل الخلايا جاهز في البحرين، التسجيل تحت الطلب ومع أي جريمة تقوم بها السلطة تعمل على تغطيتها بإعلان قضية وآخرها اغتيال الشهيد مصطفى حمدان". كلام الأسود جاء في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إعلان وزارة الداخلية عن "القبض على خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية" على حد تعبيرها. وأضاف الأسود في تغريداته: "كي يكتمل فيلم الخلية في البحرين لابد من ربطها بدول وأحزاب وتنظيمات وشخصيات، هذه المرة إستهداف أمريكيين لغرض استرضاء الحكومة الجديدة وكسب ودها". وشدد على ما تؤكد عليه قوى المعارضة في البحرين على سلمية حراكها المطلبي وتناضل لأجل بلد يحكمه القانون، وتطرح بدائل للوصول لحل سياسي كما جاء في وثيقة المنامة. وقال إن الإعلانات المتكررة عن الخلايا هي "محاولات فاشلة للإلتفاف على المطالب من قبل المستفيدين من الأزمة في البحرين، دولياً للدعم بعنوان العنف، وإقليمياً لطلب المساعدات المالية من دول الخليج (الفارسي)". وأكد على أن "شعب البحرين سيبقى مطالباً بحقوقه المشروعة وإن كلفه ذلك الغالي والنفيس، وستبقى الأزمة حتى آخر سجين سياسي، ولابد من المحاسبة والشراكة الحقيقية".