https://www.instagram.com/p/BQk7WlmBCHz/

*عاجل*

*سجن جو المركزي- مبنى رقم 6*

ماوصلني الآن من خلال اتصال من داخل سجن جو المركزي بأن هناك عصابة من المرتزقه يمنين الجنسيه تتكون من خمسة اشخاص وهم رضوان ، مروان ، طارق ، مطر ، مُعين بقيادة الظابط البحريني عيسى الياسي يتم دخولهم ليلاً على مبنى (٦) وضرب جميع السجناء السياسيين وهناك اصابات عده نقلت منها بعض الحالات الملحة الى المستشفى

هناك صرخات استغاثة سمعتها من السجناء بأذني وانا مع اخي على الهاتف انشروا مظلوميتنا فنحن لانملك الوسيلة لكي نصل صوتنا للحقوقيين والعالم الخارجي يطفئون الانوار ويغلقون الابواب علينا ونستحم بالماء البارد في هذا البرد وقد جردنا من كل مانملك قالها أخي ومن مع معه انشروا مظلوميتنا فنحن نستمد قوتنا منكم تحركوا لأجلنا فقد سلبت حريتنا من أجلكم

الخميس ٢٠٠١٧/٢/١٦

٥:٢٨ مساءاً (39)