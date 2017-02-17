‫ *ثوار بني جمرة يعلنون عن تفاصيل جديدة حول شهداء* *الحرية: الشهيد #محمود_يحيى قضى بالتعذيب، ويعلنون عن وصية الشهيد القائد #رضا_الغسرة.*

بسم الله الرحمن الرحيم

[ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ]

اولاً| وفاء شعب يشهد تكشُّف مرحلة:

يتقدم ثوّار بلدة بني جمرة بخالص الامتنان والتقدير لأبناء الشعب البحراني قاطبة، الذين شاركوا بحفاوة في مراسم فاتحة شهداء المقاومة والحرية. إن امتلاء الساحات والتضامن الكبير مع عوائل الشهداء قد ساهم بشكل فعّال في دعم صمود وثبات أولياء الدم العظام كما عززت لديهم القناعة والايمان بأن هذه الدماء هيهات لها أن تضيع سدى وأن القصاص من العصابة الخليفية المجرمة؛ قادم لا محالة.

إن واقعة استشهاد إخواننا المقاومين الثلاثة “رضا الغسرة، محمود يحيى، مصطفى السوري” قد شكّلت من تلقاء طبيعتها منعطفاً مرحلياً في مسيرة ثورتنا المباركة على الواقع المشحون داخلياً، ونتيجة لهذه الواقعة فقد ازداد إلحاح الحاجة للاستمرار من قبل المؤمنين بتكليفهم، من مختلف التيارات والتوجهات والتجمعات والمجموعات، وعلى تنوع خياراتهم التنفيذية.وحرصًا على شارع الثورة المباركة وإبقائه على ذات النسيج المتماسك المُكمّل لذاته بذاته؛ استوجب علينا الحديث في عدة عناوين.

ثانياً| المزيد من التفاصيل حول واقعة الاستشهاد:

انطلاقاً من مبادئنا الواضحة في طرح حقيقة القضايا، وتقديم المتاح من حيثيات وتفاصيل تقع داخل دائرة المسموح في الافصاح جزئياً وكلياً، استعان ثوّار بلدة بني جمرة خلال التحقيق في مصرع شهداء المقاومة والحرية بخبرات ذات قبول على المستوى التشريحي والعسكري، إضافة لعدد من شهود العيان الثقاة في تحليل المجريات والتفاصيل، وعلى أثر إعلاننا في البيان السابق عن تفاصيل العملية البحرية في البعدين الزماني والمكاني، فقد صممنا على تقديم حيثيات استشهاد الأخوة المقاومين الثلاثة للجماهير الثورية الأبيّة، وطرح تفاصيل المواجهة الشجاعة التي دارت بهدف الفصل في الأحاديث والتحليلات الجانبية:

مقاومة الحصار:

عند قطع العملية البحرية لنقطتها الجغرافية الثانية والتي تزامنت مع بداية الملاحقة الخليفية، أكد الأخوة على قرارهم الصريح بعدم الانصياع لأوامر التوقف والاستسلام بل ومقاومة الحصار وذلك موقعيًا في شمال شرق جزيرة جرادة وعند دقائق الصباح الأولى.

دور من نوع خاص:

كان الدّور الأهم في تنفيذ القرار يقع على عاتق ابن الجارة (بلدة الدراز) الشهيد المقاوم “مصطفى يوسف السوري” لكونه المسؤول عن دفة قيادة قارب الحرية، والذي بموقفه جسّد معنى الأخ الأثِر والمخلص المتفاني فَلم تستوقفه سوى الشهادة بسبع رصاصات خرمت صدره الشريف.

لم تثنه الطلقات فقتلوه تعذيباً:

نؤكد أن الشهيد المجاهد “محمود يوسف يحيى” قد قضى نحبه تحت أيدي جلاوزة الكيان الخليفي الجبناء تعذيبًا، لقد كان جسده الطاهر مليئاً بالكدمات وآثار الضرب المبرح، وهذا ما شهدت عليه الصور التي سربت له عن تورم رأسه وتمخضه بالدماء، فلم يتلقى صدره أية إصابات بالرصاص الحيّ، وذلك يُعد خلافاً لما روّج له الكيان الخليفي المجرم ليعطي بعدًا عكسريًا واحدًا للواقعة.

مقاومة حتى الطلقة الأخيرة:

لقد كان الشهيد القائد الجهادي “رضا عبد الله الغسرة” المبادر في عملية مقاومة عساكر الكيان الخليفي الجبانة قابضاً على الزناد، فبعد الطلقة الأولى التي اصابت صدره الشريف، تموّضع مستلقيًا على صدره ليتخذ من بُنية للقارب ساتراً له فيرمي رصاصه السجّيل على المرتزقة من مسافةٍ قريبة جداً ومواجهةٍ تماسيّة ولم يكفَّ سلاحه عن الزغردة إلا حينما استقرت ثلاث رصاصات في رأسه الشامخ وأُخرى في حوْضِه، ولأن الحقد عليه دفين؛ فقد أقدمت العساكر على طعن الغسرة في فخذيه باستخدام السكين الخاصة بالبحرية البريطانية “Fairbairn-sykes” .

ثالثاً| للسياسيين والحقوقيين: راجعوا منهجكم وانطلقوا من موقع قوة الحق:

بات واضحًا للجميع بأن الثورة تتجه نحو مرحلتها الثالثة، بعد السلمية والثوريّة التنظيمية، ومن المؤكد أن تجاهل حالة التغير المرحلي وتجميد الصورة عند نقطة معينة، بقصد أو من غير قصد -ضمن الخطابات الجماهيرية والاعلامية وعمليات التوثيق والمباحثة- انما هو تأخر قد يربك الحاجة الشديدة لقراءة الواقع ويأثر سلباً على الحاضر والمستقبل. لذلك فإننا -من منطلق المحبة والتّكامُل- ننصح المعنيين بمواكبة تطورات الشارع على المستوى الميداني بدءًا من الآن، منوهين على أن المرونة في التعاطي مع الفترة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية لن تنقذ مصداقية فرد أو جهة عند المهتمين والمتابعين للشأن البحراني في الداخل والخارج.

وهنا نتوجه بالحديث لغالبية الناشطين في مجال حقوق الإنسان والسياسيين؛ إن المصالح السياسية والاقتصادية التي تربط الكيان الخليفي بدول العالم الغربي والعكس -كعلاقات ثنائية وطيدة- جعلت منكم حقوقيين وسياسيين من المستوى الثالث، وقبلتم هذا المستوى لكم ولنا عندما مارستم معهم منهجا-نتفهم اختياركم له- لكنا ندعوكم لمراجعته ذلك ان استمرار طرح الملف دون تأسيس قوي ومتابعة صحيحة من منطلق قوة الحق سيفقدكم أي قوة شعبية كما سيحولكم لورقة يلقيها النظام العالمي دون اكتراث.

إن النظام العالمي منظومة معنية بمصالحها الاقتصادية وان العصابة الخليفية عصبة لا تتورع ولا تخجل عديمة القيم، فلا مبرر لاستدرار التعاطف بتفصيلٍ ما؛ ولن نقدم أنفسنا قربانًا لتفصيل من أجل كسب متعاطف، ولا نرغب في بيان من مؤسسة أو دولة – كائنا من تكن – سببه نوعية الخيار الميداني المتبع، فمن دافع الحرص على شخصياتكم المهنية في أن تكون وتبقى قوية وأقوى، نقول لكم: أسسوا بشكلٍ قويمٍ وسليم مع من أحببتم وحبّبْتُم استرضاؤه أو سيأتي اليوم الذي تطردون فيه من على مكاتبهم.

رابعاً| مستنقع المشاحنات وحل وآية الله قاسم رمز:

إن الواقعة التي ادت لاستشهاد اخواننا المقاومين الثلاثة قد جُرَّت بشكل نسبي لمستنقع المشاحنات الداخلية، وبدورنا نُهيب بكافة الإخوان الثوّار المرابطين بسوح النزال في بلدة بني جمرة بشكل خاص والبحرين عموماً التركيز على العطاء في الميدان والعمل المتواصل، في الوقت الذي نؤكد فيه بأن سماحة الشيخ “عيسى أحمد قاسم” يعد الشخصية الوطنية والرمز الأول للطائفة الشيعية في البحرين، وإن استهدافه من قبل الكيان الخليفي القبلي يُعد بمثابة استهداف للمكون الشيعي في البلد.

كما يهيب ثوّار بلدة بني جمرة لكافة الجماهير الثوريّة الأبيّة عن عزمنا نشر الوصية التي خطها الشهيد القائد الجهادي “رضا الغسرة” قريباً بعون الله تعالى، اللهم أرحم شهدائنا الأبرار وثبت لنا قدم صدق عندك يا كريم.

صادر عن ثوّار بلدة بني جمرة

حُرر يوم الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٧

الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٨هج (36)