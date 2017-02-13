بحرين اليوم – لندن …

بمناسبة حلول الذكرى السنوية السادسة لإندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين, عقد مؤتمر تضامني في العاصمة البريطانية لندن, شارك فيه جمع من الناشطين والباحثين من مختلف انجاء العالم. المشاركون تطرقوا في مداخلاتهم الى جذور الأزمة في البحرين وحيوا نضال الشعب البحراني من اجل التغيير.

المشاركون راوا أن الصراع في البحرين ليس طائفيا كما يروج البعض بل هو صراع بين قوة محتلين واهل البلد الأصليين.

التواطؤ البريطاني مع النظام الخليفي في قمع ثورة الشعب البحراني لم يعد خافيا على أي أحد.

لكن بريطانيا تخطئ إن تظن ان مصالحها الإستراتيجية تؤمنها الأنظمة القمعية.

وأما رسالة المؤتمر الى الشعب البحراني فهي شحذ الهمم والتوكل على الله وحتى تحقيق النصر.

الثورة البحرانية تودع عاما آخر من عمرها وتتطلع نحو عام جديد عسى ان يمن بها الله بالنصر على هذا الشعب المظلوم. (40)