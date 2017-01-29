ت اريخ: 2017-01-29 م | المكان: البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الهداة الميامين وبعد:

فهذه كلمة تحمل كل الحب والوفاء لهذآ الوطن، نقولها في ظرف هو الأعقد والأصعب، الكلمة تقارب شأنا في غاية الخطورة والحساسية والصعوبة…..

إن محاكمة فريضة الخمس، والمساس بأكبر رمز ديني للطائفة، أمر يُشكل محاكمة للمذهب، ومساسا بحقوق المواطنة، واستفزازا لكل المشاعر، ودفعا بالوطن الى المنزلقات المدمرة، والخيارات الصعبة، والأثمان الباهظة…..

نقول هذا وقلوبنا على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وصلاحه وإزدهاره.

نسأل الله أن يحفظ شيخنا العبد الصالح سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حصنا منيعا لهذا الوطن.

حسبنا الله ونعم الوكيل.

السيد عبد الله الغريفي

الشيخ محمد صالح الربيعي

الشيخ عبد الحسين الستري

الشيخ محمد صنقور

١ جمادى الأول ١٤٣٨

29 يناير 2017 (16)