الأمم المتحدة: البحرين أعدمت 3 معتقلين باعترافات كاذبة وبلا محاكمات عادلة نيويورك/ نبأ – طالبت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2017م، البحرين بفرض “حظر على استخدام عقوبة الإعدام والتّصديق على البروتوكول الاختياري الثاني من العهد الدولي، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً”. وقال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل، في بيان صحافي: “صُدِمنا بخبر إعدام ثلاثة رجال رمياً بالرصاص في البحرين يوم الأحد (15 يناير/كانون الثاني). الرجال الثلاثة كانوا قد أُدينوا بالقيام بتفجير في المنامة في عام 2014م أدى إلى مقتل ثلاثة رجال شرطة”. وأضاف “لقد أدينوا (علي السنكيس وعباس السميع وسامي مشيمع) بعد ادعاءات بتعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة ولم يُمنَح محاموهم حق الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم أو استجواب شهود الادعاء خلال جلسات المحكمة”. وأكد كولفيل أن “الطريقة التي أُجرِيت بها المحاكمات أثارت شكوكاً جدية بشأن حصول المتهمين على محاكمة عادلة، وهو ما تضمنه المادتان 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية”. وإذ أشار كولفيل إلى أن إعدام السميع والسنكيس ومشيمع “الأول في البحرين منذ عام 2010م”، ذكّر بأنه “في 14 يناير/كانون الثاني استُدعِيت عوائلهم للذهاب فوراً إلى السجن، غير أنه على الرّغم من طلبهم مراراً معرفة الأمر، لم يتم إخبارهم أنه سيتم إعدام أبنائهم في اليوم التالي”. (12)