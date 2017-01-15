*ما رأيت الاّ جميلا*

رغم حجم الألم الذي يعصرنا

وهول الفاجعة التي ألمت بنا

وبكاء الأمهات ودموع الآباء

التي عزّت علينا…

ومناظر الآباء والأمهات ….

الذي لم أتحمله.. فلم أكمله

والذي فطّر قلوبنا

منظر “أم الشهيد” وهي في عز الوجع ، تزأر كسيدتها زينب ” *مارأيت إلاّ جميلا* ”

هو الذي أستوقفني وأبكاني ..

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كان من الطبيعي أنها تفقد الإتزان..

لأنها أم..يعني رقة ورحمة..ومشاعر

فكيف بها وهي تستقبل “قطعة من كبدها” جثماناً مخرقا بالرصاص مخضباً بالدماء.

فأنا لا أتكلم عن السيدة زينب سلام الله عليها تربية مدرسة العصمة.. محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين

ولا أتكلم عن مشهد درامي أعدّ بعناية ، وجسدته ممثلة متمكنة جداًً ومؤثرة جداًً

بل في موقف حقيقي قاسٍ مؤلم متعب …جداً

وفي مثل هذه المواقف الألسن تخرس أو تعجز عن التعبير..والدموع فقط هي التي تصف الموقف

ولكن ما شاهدته من أم الشهيد وهي تتمثل وتقتدي فعلاً بسيدتها زينب فتصرخ ” ما رأيت إلاّ جميلا ”

جعلني أشعر وبعد مشاهدتي أم الشهيد وبعد جثمان الشهيد والدماء كالميزاب لا تتوقف.

وبعد دفن الشهداء الثلاثة وجدتُ أن المساء الكئيب كأنه فعلاً مساء “اليوم العاشر” والليلة كأنها ليلة الحادي عشر

ووجدت الزينبيات يعشن دورهن فعلاً وقد عدن من جديد

آه..لوجدكِ..يا زينب…وسلام على قلبك الصبور

رسالة أم #الشهيد_سامي_مشميع للساقط حمد

https://www.instagram.com/p/BPR580gDu8P/ (6)