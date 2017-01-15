15/1/2017

السيد كامل الهاشمي

لم يكن فجر هذا اليوم كأيّ فجر يوم جديد يطلّ على البحرين.. بل كان فجر حياة جديدة تكتب لشعب البحرين.. فجر هذا اليوم بدأت دقات ساعته الأولى بثلاثة أسماء رفعت إلى باريها.. الأول كان لأرض البحرين نفساً، والثاني كان عقلاً، والثالث كان روحاً.. وهكذا قامت قيامة الشهداء،

(وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون).

وأيضاً فتح للمجرمين كتابهم وكشف لهم عن حسابهم،

(ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا).

وحينما شرعت محكمة الجنايات الإلهية الكبرى في هذا اليوم،

(يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء)، تكلّم الربّ عزّ شأنه -وكان هو السائل والمجيب- بصوت ارتعدت له فرائص الحضّار: (لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار)..

أما علي السنكيس الذي كان للبحرين نفسها.. حينما وقف بين يدي ربه مخضباً

بدم الشهادة ومطالباً بالانتقام من قاتله، ناداه الجليل جلّ جلاله بقوله:

ذرني ومن خلقت وحيدا،

وجعلت له مالا ممدودا،

وبنين شهودا،

ومهدت له تمهيدا،

ثم يطمع أن أزيد،

كلا إنه كان لآياتنا عنيدا،

سأرهقه صعودا.

وأما عباس السميع الذي كان للبحرين عقلها، فحينما وقف بين يدي ربه مخضباً بدم الشهادة ومطالباً بالانتقام من قاتله، ناداه الجليل جلّ جلاله بقوله:

إنه فكّر وقدّر،

فقتل كيف قدّر،

ثم قتل كيف قدّر،

ثم نظر،

ثم عبس وبسر.

وأما سامي مشيمع الذي كان للبحرين روحها، فحينما وقف بين يدي ربه مخضباً بدم الشهادة ومطالباً بالانتقام من قاتله، ناداه الجليل جلّ جلاله بقوله:

سأصليه سقر،

وما أدراك ما سقر،

لا تبقي ولا تذر،

لواحة للبشر،

عليها تسعة عشر.

وفي ختام المحضر الإلهي والمشهد الرباني توجّه الجليل جلّ جلاله إلى النفوس السامية والأرواح العالية التي ارتقت إليه فجر هذا اليوم بالقول:

(ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي).

فهنيئاً لكم الشهادة يا سامي، ويا علي، ويا عباس، لقد كتبتم بدمائكم الطاهرة الزكية عهداً جديداً للوطن والأمة، والخزي والعار والشنار للمجرمين القتلة… (20)