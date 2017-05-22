أمل :
▪محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم باطلة، والتصرف في الأموال المصادرة غَيرِ جائز..
جمعية العمل الاسلامي “أمل” تعبر عن رفضها التام للحكم الجائر الصادر ضد آية الله سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، وتدين أصل المحاكمة المفتقدة لأي أساس قانوني، وتعتبر مصادرة أموال الخمس هو اعتداء على حقوق شعبنا وسرقه مكتملة الأركان، والتصرف فيها – من قبل المانح والمتلقي وبأي وجهٍ كان – حرام شرعاً وغَيرِ جائز.
وتؤكد على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة العادلة وعدم التنازل عنها، والحضور الفاعل في الساحات والميادين، واستمرار الدفاع عن آية الله سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم وجميع السجناء؛ علماء ورموز وشباب.
جمعية العمل الاسلامي
الأحد ٢٤ شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق ٢١ مايو ٢٠١٧م
المكتب الإعلامي للشيخ الدقاق
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