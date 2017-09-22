يدعي أن حصار قطر لم يتسبب في أي مشاكل إنسانية خليجية!.. الوثائق تكشف كذب وزير خارجية البحرين

آل خليفة يتجاهل 560 ملفاً موثقاً لانتهاكات بلاده ضد مواطنين قطريين

التداعيات الإنسانية للحصار طالت أكثر من 12 ألف مواطن خليجي يقيمون في قطر

اختلاق قضية البحارة محاولة بحرينية يائسة للتهرب من جرائمهم الإنسانية

عاد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة إلى مربع التزوير والتضليل مرة أخرى ليدعي أن بلاده لم تتسبب في أي أزمة إنسانية للمواطنين القطريين ولا لمواطني بلاده، ويزيد في الادعاءات فرية جديدة بأن قطر هي التي كانت تغلق مجالها الجوي أمام البحرين.

ورغم أن بيانات المتضررين من الحصار موثقة في ملفات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فإن آل خليفة يتجاهلهان ويدعي أن كل شيء على ما يرام.

ومنذ اليوم الأول للحصار فتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أبوابها لاستقبال شكاوى الطلاب وقامت بتوثيق شهاداتهم وتسجيل الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل دول الحصار.

تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد وجود 28 حالة لطلاب قطريين كانوا يدرسون في جامعات البحرين تم طردهم من أصل 213 حالة من دول الحصار تم طردهم من جامعاتهم ومنها جامعة الخليج بالبحرين.

وقد قدم الطلاب عشرات الشكاوى ضد الجامعات التي درسوا فيها في البحرين والسعودية والامارات موضحين أشكال التعسف والانتهاك التي مورست عليهم.

وهذه هي فقط الحالات التي ترددت على اللجنة وسجلت تضررها من الحصار ما يؤكد أن المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة غير آمنة ومنها البحرين التي وضعت رقم هاتف وهميا للاتصال لتلقي شكاوى المتضررين لكنه لايرد.

هذا فقط في ملف التعليم، أما في ملف التجار الذين اجبروا على ترك محلاتهم وتجارتهم وحلالهم في البحرين فأكثر من أن تحصى ولا يزال الاهالي عالقين في البحرين يخافون زيارة أهلهم في قطر تحسبا للملاحقة والتجريم ولا تزال الخطوط الجوية مقطوعة بين المنامة والدوحة رغم حديث الوزير آل خليفة عن أنه لا وجود لمشاكل إنسانية رغم أن اللجنة القطرية سجلت مايزيد على 3500 شكوى حقوقية ضد دول الحصار تم رصدها من جانب الانتهاكات من قبل المختصين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حسب النوع والدولة.

كما أجبرت دول الحصار نحو 706 طلاب وطالبات يدرسون في جامعة قطر على العودة إلى بلدانهم بينهم طلاب من البحرين.

وتشمل قائمة انتهاكات البحرين التي ينكرها وزير الخارجية نحو 560 انتهاكا موثقا قامت به السلطات البحرينية ضد مواطنين قطريين، منها نحو 240 شكوى انتهاكات لمّ شمل الاسرة و60 شكوى بشأن انتهاك الملكية و40 شكوى انتهاك حقوق العمل و30 شكوى انتهاك حق التعليم و130 شكوى انتهاك ضد الحق في التنقل و20 شكوى الحق في الخدمات الصحية و40 شكوى ضد انتهاك الحق في الاقامة ضد البحرين. علما ان هذه القائمة ليست نهائية وأنها تتضمن فقط ما تم رصده وتوثيقه حتى شهر أغسطس.

آل خليفة الذي هدد في مقابلة له مع “روسيا اليوم”، برفع قضية ضد دولة قطر يزعم أن الحدود البحرية لم تغلق من جانب البحرين وأن قطر هي التي أغلقت حدودها البحرية امام البحارة البحرينيين وانها كانت تعتقل من يجتاز حدودها البحرية بدون تصريح، داعيا قطر إلى التعامل مع موضوع البحارة بإنسانية.

وتحدث آل خليفة عن ملفات وهمية زاعما أن الأزمة القائمة مع قطر مضى عليها 100 يوم، ولكن الأسباب مضى عليها الكثير.

ونفى آل خليفة وجود أي حالات إنسانية ناتجة عن حصار قطر، وقال ان الطلاب القطريين يدرسون في البحرين كما ان المواطنين القطريين يأتون حتى الآن إلى البحرين للعلاج ولزيارة أقاربهم وان البحرين تتعامل بكل إنسانية مع قطر مناشدا القطريين بأن تكون لديهم نفس الإنسانية .

وحول غياب الأبعاد الانسانية في الأزمة الخليجية خاصة في جلسة الجامعة العربية حيث هاجم وزراء ومندوبو دول الحصار قطر وهددت السعودية باحتلالها، قال آل خليفة إن التلاسن في الجامعة العربية أمر عادي وقديم بين ممثلي الدول العربية، زاعما ان الملاسنات شيء والعلاقات الاسرية شيء آخر.

وقال لدينا 17 ألف بحريني مقيمون في قطر لم نلمس حياتهم بشيء لأن هناك اعمالا وحياة اسرية وأن المواطنين القطريين يأتون الى البحرين ولم نغلق الباب في الشأن الإنساني ولم نمس مصالح القطريين.

وتابع قائلا: إن الأزمة لا تؤثر على المجتمع العالمي، ولكن هذا موقف بيننا كدول أربع عربية”، على حد قوله.

الهروب إلى الأمام

واذا كان الوزير آل خليفة يحاول الهروب إلى الأمام في ظل ملاحقات المنظمات الحقوقية فإنه يعلم أن الملف الانساني هو الذي سيكسر انف المحاصرين وأن كل مواطن قطري وخليجي تضرر من الحصار سجل بالوثائق تضرره لدى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والتي قامت بنقل معاناتهم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلى المنظمات الدولية وآخرها منظمة بان امريكا بنيويورك ومنظمة “هيومن رايتس فيرست” الأمريكية لحقوق الإنسان التي لديها الآن سجل كامل بانتهاكات دول الحصار ضد المواطنين القطريين والخليجيين والعرب والاجانب المتضررين من الحصار.

ويتجاهل آل خليفة الآثار التي نجمت عن قرار بلاده المشاركة في حصار قطر بلا أي دليل.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القرارات التي أصدرتها دول الحصار في 5 يونيو الماضي مست العلاقات الاجتماعية للأسر الخليجية، والعلاقات الاقتصادية وتضرر عدد كبير من المواطنين والمقيمين، منوهة بأنها أضرت بحوالي 12 ألف مواطن خليجي من السعودية والإمارات والبحرين يعيشون في قطر ولديهم أسر، وأعمال تجارية، ومصالح واستثمارات والتي تضررت هي الأخرى. واستقبلت اللجنة العديد من المتضررين لإيجاد حل لهم، وأنهم باتوا بين خيارين: إما العودة لبلدانهم، وخسارة كل مشروعاتهم ومصالحهم الاستثمارية أو البقاء في قطر، مشيرة إلى أنه استناداً للتقديرات الإحصائية فإنّ 80 % من مواطني الدول الخليجية فضلوا البقاء في قطر، وهؤلاء تعرضوا للخطر حيث انتهت جوازات سفرهم، ولم يتمكنوا من تجديدها في سفارات دولهم، وعندما خاطبوا بلدانهم أفادتهم: بأنهم لم يمتثلوا لقرار دول الحصار فابقوا في قطر.

لا مساس بحدود قطر

وزير الخارجية البحريني تطرق الى قضية البحارة الذين تم اعتقالهم بعد دخولهم المياه القطرية، رغم أن كل الدول تعتقل من يجتاز مياهها الإقليمية بدون تصريح إلا أنه يريد حقاً مكتسباٍ لبحارة بلاده بأن يدخلوا متى يشاءون المياه القطرية، ويتناسى الوزير المواقف العديدة للسلطات القطرية ولحرس الحدود القطري والوقائع التي تم فيها وقف حالات تهريب عديدة تمت من المياه البحرينية وان دخول بحارة إلى المياه الإقليمية يعد من الحوادث شبه اليومية التي ينظمها قانون البحار والمحيطات.

وقيام السلطات القطرية باحتجاز 20 بحارا كانوا على متن 15 قارب صيد دخلت المياه القطرية بطريقة غير مشروعة ليس بالأمر الجديد، لكن البحرين تختلق مشكلة لتغطي على انتهاكاتها وتريد استباحة الحدود البحرية بدون محاسبة لكن اعتقالهم جاء ليؤكد أنه لا مساس بحدود قطر البحرية.

ولأن هذه الحوادث متكررة فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبل الصيادين على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية، وفي حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة.

ومن هنا فإن تطرق الوزير آل خليفة لقضية البحارة محاولة يائسة ضمن محاولات دول الحصار لاختلاق المشاكل للتغطية على جرائمهم الإنسانية ضد المواطنين القطريين والخليجيين والعرب والأجانب المقيمين في قطر ودول الحصار والمتضررين من الحصار.

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