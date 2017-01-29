*السيد كامل الهاشمي*

(فى البداية)..

لأن طينتك تختلف عن طينتهم فلقد تمايزوا عنك.

لأن جوهرك النقاء والصفاء،

ومعدنهم الخبث والدهاء،

فقد تباعدوا عنك.

لأنهم متحدرون من سلالة المجرمين الأشقياء،

وأنت منحدر من سلالة الأصفياء السعداء،

فأبى الله أن يجعلك أنت وهم سواء.

فالتاريخ يشهد والكل يعرف:

أن مبدأهم قابيل أول مجرم قاتل،

والتاريخ يشهد أيضاً، والكل يعرف أيضاً:

أنك من سلالة هابيل المظلوم المحسود من قبل أخيه،

والذي حينما بسط إليه أخوه من أمه وأبيه،

وأخوه في الدين والوطن والإنسانية يده ليقتله قال:

(لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين).

ولأنك أفسدت مشروعهم في جرّ البلد إلى فتنة طائفية واحتراب أهلي داخلي، فقد صاروا في البداية

(يتجاهلونك)..

وقرروا أن يتغاضوا عن كل فضائلك التي تميّزت بها،

ورغم أنهم يملكون كل أدوات القهر والتسلط،

إلا أنك بقيت تتسلط على القلوب وتحترمك النفوس،

رغم أنك لا تملك من الأموال الكثير،

ورغم أنك لا تملك من متاع الدنيا إلا اليسير،

وهذا كان أكثر ما يغيضهم منك،

ولأجل ذلك اشتعلت نار الحسد والحقد في قلوبهم عليك،

فسخّروا كل قواهم الإعلامية وحشدوا كل ألسنتهم القذرة،

من أجل أن يشوهوا صورتك،

(ثم يسخرون منك)..

وقد أمعنوا في استهزائهم وسخريتهم بك،

وليس بك فحسب، بل بأهلك، وبطائفتك، وبمعتقدك، وبمذهبك.

ولا أظن واحداً من شرفاء هذا الوطن يمكن أن ينسى كيف استهزؤا:

بثورتنا السلمية في إعلامهم،

وكيف سخروا بطائفتنا في تلفازهم،

وكيف احتقروا مذهبنا في صحافتهم.

ولم يقفوا عند هذا الحد، فجاءوك يريدون القضاء عليك.

فأوحى إليهم الشيطان أن لا مناص من مواجهتك،

فصاروا يكيدون لك، ويمكرون بك،

(ثم يحاربونك)..

ولكنهم لغبائهم وحماقتهم اندفعوا بكل جهدهم وقوتهم لمواجهتك،

وأغبى ما تكون الحمير حينما تواجه الأسد في عرينه،

وقد حاولوا ذلك أكثر من مرة، ولكنهم في كل مرة يعودون،

و(كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة).

ولذلك.. كان لابد أن تصل الحكاية إلى النهاية، وأن تهزمهم،

(ثم تنتصر)..

وهذا هو وعد الله تعالى للصابرين المجاهدين المحتسبين، والله لا يخلف وعده،

فقد صدق -وهو أصدق القائلين- حينما بشّرك وشعبك بالنصر عليهم فقال:

(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد،

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار).

فتلك سنة الله في هلاك الظالمين والمستكبرين من خلقه،

(فهل ينظرون إلا سنت الأولين،

فلن تجد لسنت الله تبديلا،

ولن تجد لسنت الله تحويلا).

وبشراك النصر أبا سامي،

فهو الوعد المنظور لك ولشعبك:

(نصر من الله وفتح قريب)… (13)