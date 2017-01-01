يا أزمة أشتدي تنفرجي

بقلم هدى المطاوعة/ دكتوراه في الدراسات الاعلامية التنموية.

ونحن نعيش هذه الايام أزمة الطوابير بالساعات من أجل التفتيش عن السجناء الذين أزهقوا روح بريئة وفروا من السجن يحملون الاسلحة المهربة، نتساءل وماذا بعد؟؟ خاصة بعد أن تكررت مشكلة الهروب من السجن دون أن نحصل على اجابة شافية عن السبب في تكرار المشكلة في بلد تم مضاعفة عدد سكانها الى الضعف بحجة الحفاظ على الامن، اي ان نصف عدد سكان مملكة البحرين تقريبا من العساكر والجنود الذين حصلوا هم واهاليهم على الجنسية البحرينية بجميع امتيازاتها دون تفرقة ، لسبب واحد وهو انهم اهل للثقة اكثر من غيرهم، وبأنهم موالين أكثر من غيرهم، على الأقل في نظر الجهات العليا في الدولة، والفادح في الأمر ان المحسوبين على القيادات الوطنية من الشعب ومن المثقفين الناضجين ومن المتعلمين المعتدلين اظهروا عجزهم عن تقبل بعضهم البعض طيلة السنين الماضية حتى ترك بعض الرواد مقاعدهم لمن تنقصهم الخبرة والغيرة على الوطن والمصداقية والنزاهة والحرفية، فاصبحنا ننام وفي قلوبنا على الوطن غصة دون ان ننطق ، احتراما للقيادة العليا للدولة وتحميلها المسئولية كاملة لما يحدث في الساحة من قرارات لها بعد انساني واجتماعي واقتصادي وسياسي محلي وعالمي…

ان تضاعف سكان البحرين بطريقة عشوائية خلال العشرة اعوام الماضية تقريبا لم يتم تقييمه بطريقة علنية لدراسة تداعياته من قبل السلطة أو مراكز الدراسات والبحوث ال. الان، وان صمتنا كعلماء ومثقفين ومفكرين عن هذا الموضوع الحساس هو مشاركة في سرقة ثروة الأجيال القادمة من البحرينيين، تلك الثروة الوطنية التي دافع عنها آباءنا وأجدادنا حتى وصلت الينا.. فقد بيعت اراضي البحرين الصغيرة المحدودة المساحة للاغراب الذين صاروا هم المفضلين على مستوى الدولة وسكتنا، وبيعت الخدمات الوطنية للاغراب وسكتنا، وصار اقتصادنا يدار بخبرات المغتربين من غسيل السيارات وكنس الشوارع الى بناء واعمار بيوتنا وتربية ابناءنا وافساد الاجيال بالمتاجرة في الدعارة أمام سمع العالم وبصره … صارت هناك خبرات تبرع في اقتناص عجزنا وضعفنا وسكوتنا لتحويله الى تجارة رابحة بلا حسيب او رقيب!

فليس بعد ما تقدم ذكره الا الشروع فورا في البحث عن حلول لا يشاركنا فيها الحوثيون او الموالون للرئيس بشار الاسد او المواليين للرئيس المصري مرسي او السيسي او الموالون لنظام طالبان من باكستان او الموالون للنظام الايراني او النظام العراقي أو أو. أو…. وهذا ليس انتقاصا من الجنسيات الاخرى او الاعراق الاخرى أو الملل والمذاهب والديانات الاخرى التي أكرمناها كما أمر الله عز وجل، ولكن حفاظا على البقية الباقية من أمن وطننا وشعبنا وسلمة وطننا وحفظ كرامة شعبنا بين الشعوب الانسانية بنا يتفق وتاريخه المدني والحضاري المشرف في تقبل الاخر وفي احترام حق الضيافة وحسن الجوار، اللهم الا اننا نخشى من ان نرمي بأيدينا الى التهلكة فتتعرض بلادنا الى ما تواجهه اليوم دول كبيرة ومتمرسة مثل تركيا وفرنسا وسواهما، علما بأن القاعدة هي التعايش بين البشر، ولكن في دولة ذات مساحة محدودة، فان لنا العذر في ان نحمي أرضنا وشعبنا وثرواتنا المحدودة.. الله يستر من ان تدار بلادنا من قبل الموالين لاعداء سياسيين دوليين لنا وكل ذلك بحجة المواطنة!!!

لم يعد الموضوع صراع سياسي بين سنة وشيعة فقط.. فقد تفتت الكعكة واصبحت ادارتها تحتاج الى الكثير من الخبرة والحنكة وبعض الشعور بالغصة والمرارة التي بلعها المواطن البحريني الاصيل طيلة القرون الماضية…

ما هو عزاء المواطن البحريني المخلص الذي انتظر قرون لكي يستفيد من زمن البترول الذي لهفه الاستعمار واعقبه زمن الطفرة الذي لم يشتم ريحه فقد شاركنا في الرزق المحدود (على حسب تصريح المسئولين وشكواهم الدائمة) .. شاركنا فيه القاصي والداني ونحن حفاظا على الاخوة والامن اخترنا الصمت.. فماذا بعد الصمت؟؟

انتهى… (2)