بسم الله الرحمن الرحيم

(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين).

سماحة الأخ العلامة الشيخ عبدالله الدقاق (دامت توفيقاته).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد:

بلغنا إقدام النظام الخليفي الدخيل المتسلط على رقاب أهلنا في البحرين بإصدار حكم بسحب الجنسية البحرانية عن سماحتكم، ظناً من هذا النظام الدكتاتوري الظالم أن مثل هذه الأحكام قد تضعف إرادة الثائرين المطالبين بحقوق شعبهم.

إن إصدار هكذا أحكام لا يزيد الثائرين إلا إيماناً بأحقية حراكهم، ومشروعية مطالبهم. كما إن إصدار هكذا أحكام تكشف عن عقدة ونقص عند ذلك النظام الظالم ترتبط بمسألة الجنسية، فهو (النظام) يعرف أنه دخيل على هذا البلد، وغير أصيل فيه، ولذلك نراه يعاقب أهل البلد الأصلاء بما يسميه (نزع الجنسية)؛ جاهلاً أن تلك الورقة الموسومة بالجنسية لا تثبت المواطنة ولا تنفيها، لأن المواطنة هي جذور ضاربة في عمق الأرض التي اختلط عرق ودماء الآباء مع حبات ترابها.

شيخنا الجليل؛ إننا إذ ندين ونستنكر هذا الحكم الباطل، فإننا نؤكد دعمنا وتأييدنا لكم ولكل الرموز الثابتين على مطالبهم المشروعة الحقة، وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (دام عزه)، ونحن معكم حتى النصر وتحقيق أهداف الثورة كاملة.

أيدكم الله ونصركم، وثبّت أقدامكم.

منصورين والناصر الله.

والسلام عليكم وعلى جميع الثائرين.

أخوكم/ الشيخ حسن التريكي

مدير مجلس الثقافة والإعلام – بريطانيا.

وإمام الجمعة في لندن. (51)