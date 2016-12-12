برلين – البحرين اليوم

تدشّن وكالة أنباء (البحرين اليوم) يوم الأربعاء، ٨ مارس الجاري، أولى إصداراتها المطبوعة بكتاب توثيقي يحمل عنوان “زفرات” يتناول أحداث سجن جو المركزي في البحرين، التي اندلعت في العاشر من مارس العام ٢٠١٥م.

وتقيم الوكالة حفلا بالمناسبة في العاصمة الألمانية برلين، يتضمن ندوة بالمناسبة يُشارك فيها الصحافي نادر المتروك، الذي ساهم بإعداد الكتاب، إضافة إلى مشاركة من الناشط النقابي والمعتقل السابق، إبراهيم الدمستاني، وهو والد الشهيد علي الدمستاني الذي قتلته القوات الخليفية في مارس من العام ٢٠١١م. إضافة إلى فقرات أخرى يتخللها عرض نسخ من الكتاب.

ويتضمن الكتاب إفادةً من أكثر من ٧٠ سجيناً كانوا من ضحايا الأحداث التي وقعت في سجن جو، وبينهم من الشهداء، أمثال الشهيد عباس السميع، والشهيد رضا الغسرة الذي أدلى بشهادة خاصة ومطوّلة لصالح الكتاب بعد تحرُّره من سجن جو وقبيل أيام على استشهاده مع اثنين من رفاقه أثناء نجاحهم في الخروج من البحرين بحرا، وبعد أن رصدتهم القوات الخليفية المدعومة بالأجهزة الإقليمية والدولية وأطلقت القوات الرصاصَ على الشهيد الغسرة واثنين آخرين الذين كانوا قد قرروا عدم الاستسلام والمقاومة حتى الشهادة.

وقال أحد العاملين في الوكالة بأن الكتاب يُعد “وثيقة هامة حول انتفاضة سجن جو الأكبر في تاريخ سجون البحرين”، كما أنها تعكس “روح المقاومة والتمرد داخل السجن”، وأشار إلى أن الكتاب يتضمن مشاركات مكتوبة قدّمها عدد من قيادات المعارضة البحرانية. (36)