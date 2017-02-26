وكأن شهدانا اشتاقوا للجنان فصارو يرحلون ثلاثا ثلاث
من عمق الفاجعة التي المت بالوطن بجريمة اغتيال الابطال الثلاثة ..
الشهيد البطل رضا الغسره
الشهيد البطل محمود يوسف
الشهيد البطل مصطفى يوسف
تغطية بالفيديو إلى زيارة أهالي الشهداء والمعتقلين والنشطاء التضامنية مع عوائل واسر الشهداء الابرار وفاء للدماء الزاكيات .
ليلة الاحد الموافق 25/2/2017
في بني جمرة*
كلمة مقدمة الزيارة التضامنية مع شهداء الوطن لام المعتقل البطل احمد العرب – زيارة اهالي الشهداء والمعتقلين والنشطاء
كلمة الحقوقي الاستاذ عادل المرزوق في الزيارة التضامنية مع شهداء الوطن من بني جمره#البحرين
كلمة عوائل الشهداء والمعتقلين لوالد الشهيد حسين الجزيري في الزيارة التضامنية مع شهداء الوطن- بني جمره
كلمة الاستاذ علي مهنا في الزيارة التضامنية مع شهداء الوطن-بني جمره
كلمة ام الشهيد #الشهيد_عباس_السميع في الزيارة التضامنية لأهالي الشهداء والمعتقلين والنشطاء مع شهداء الوطن- بني جمره
زفاف رمزي للشهداء
#الشهيد_رضا_الغسرة #الشهيد_محمود_يوسف #الشهيد_مصطفى_يوسف
في الزيارة التضامنية لأهالي الشهداء والمعتقلين والنشطاء
لطفا النشر تضامنا من شهداء الوطن (43)