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وقفة احتجاجية يوم أمس في الهند تضامنا مع أية الله قاسم

IMG_0567وقفة لعلماء ومفكرين ونشطاء من الهند امام مقر الامم المتحدة تأيدا لسماحة الشيخ عيسي قاسم. (62)

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