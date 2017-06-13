وقفة احتجاجية يوم أمس في الهند تضامنا مع أية الله قاسم وقفة لعلماء ومفكرين ونشطاء من الهند امام مقر الامم المتحدة تأيدا لسماحة الشيخ عيسي قاسم. (62) شاركها مقالات ذات صلة *الشرطة البريطانية تعتقل الناشط السيدأحمد الوداعي بعد تعليقه صورة نبيل رجب على سفارة آل خليفة في لندن* admin 2017-06-13 علماء البحرين: نؤكّد على ضرورة المشاركة والحضور الحاشد بأوسع ما يكون في المساجد والحسينيات في الليالي والأيام العظيمة القادمة؛ فإنّ ذلك يُدخل اليأس في قلوب الظالمين والمفسدين admin 2017-06-13 البحرين:”في زمن ترامب لا توجد لكم حقوق إنسان ولا حتى حقوق حيوان” admin 2017-06-12 البحرين تتوقع عجزا يقارب 3.4 مليارات دولار في ميزانيتي 2017 و2018 admin 2017-06-12