وقفة احتجاجية يمنية ضد الممارسات القمعية والإعدامات التي انتهجها نظام البحرين

السبت , 21 يناير 2017 بانوراما اليمن

نفذت الهيئة التنفيذية لتكتل الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المناهضة للعدوان وقفة احتجاجية ضد الممارسات القمعية والإعدامات التي انتهجها نظام البحرين.

نفذت الهيئة التنفيذية لتكتل الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المناهضة للعدوان صباح الجمعة وقفة احتجاجية ضد الممارسات القمعية التي انتهجها نظام البحرين ، والإعدامات السياسية بحق المطالبين بالحقوق والمساواة والحريّة ، وآخرها جريمة إعدام الشبان الثلاثة سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنيكس.

تمت الوقفة امام مبنى سفارة نظام العدو السعودي باعتبارها القائمة بعمل سفارة البحرين .

هذا وقد ألقى الرفيق / عبدالملك الحجري – رئيس التكتل -الأمين العام لحزب الكرامة اليمني بيانا سياسيا بهذا الخصوص .

جاء في البيان اعتبار إعدام الشبان خرقا مهينا للقانون الدولي الانساني وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان المدنية منها والثقافية والسياسية

وان ذلك سيؤدي الى غضب وعنف يقوضان العملية السلمية في دولة البحرين .

كما استنكر البيان وبشدة هذه الجريمة والعديد من الجرائم التي تنفذها أنظمة مايسمى بتحالف الشر في مخطط انجلوصهيوني أمريكي وعلى رأسه نظام العدو السعودي في مناطق متفرقة من العالم ، وخص بالذكر الجرائم المرتكبة بحق شعوب اليمن وسوريا وليبيا والعراق .

كما أكد البيان وقوف الشعب اليمني الى جانب أشقاءهم الأحرار من الشعب البحريني في ثورتهم ضد الديكتاتورية والعنصرية والنظام القمعي الكهنوتي الرجعي، وبارك احتشادهم والتفافهم حول القيادات الثورية الحكيمة .

وأدان في ذات السياق الصمت المخزي والمطبق والمهين للراي العام العالمي ، والمنظمات الحقوقية والدولية وعلى رأسها الامم المتحدة وسكوتها ورضاها عن هذا الملف .

وطالب البيان المجتمع الدولي ادانة الجرائم الممنهجة التي ترقى لان تكون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. (1)