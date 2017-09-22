اكدت مصادر مقربة من القصر الملكي في البحرين تسارع خطى التطبيع مع اسرائيل .
وقالت المصادر ان وفدا اسرائيليا قام بزيارة المنامة وتفقد المكان الذي ستقام عليه اول سفارة اسرائيلية ستكون بملحق تجاري وعسكري تابع للسعودية ايضا حيث ستكون البحرين فقط واجهة.
وكشف معلق إسرائيلي بارز النقاب عن إقدام نظام الحكم البحريني مؤخراً بتكثيف اتصالاته بأرفع المستويات الرسمية في إسرائيل، بهدف العمل على “مأسسة التبادل التجاري والزيارات المتبادلة بين الجانبين”.
ونقل بن كاسبيت، المعلق السياسي والأمني لموقع “يسرائيل بالس”، عن مصدر رسمي إسرائيلي قوله إن “البحرين تعبّر في الواقع عن مواقف السعودية الحقيقية تجاه إسرائيل”، مشدداً على أنه لا يمكن الافتراض أن إقدام البحرين على هذه المواقف تجاه إسرائيل جاء من دون الحصول على الضوء الأخضر من الرياض.
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