أعربت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن “خيبة أملها” بعد حكم قضائي بحريني بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة عامين.
وجدد بيان صادر عن المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت دعوة واشنطن لسلطات المنامة لإطلاق سراح رجب.
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وتابع البيان “أعربنا مرارا وتكرارا عن قلقنا إزاء قضية نبيل رجب، وما زلنا نحث حكومة البحرين بشدة على التقيد بالتزاماتها الدولية والتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير”.
تحديث: 14:40 ت.غ
أصدرت محكمة بحرينية الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب عامين بعد إدانته بتهمة بث “أخبار كاذبة” حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية، حسب ما أفاد به مصدر قضائي.
وكانت السلطات قد احتجزت رجب منذ 13 حزيران/يونيو 2016 واتهمته أيضا بـ”إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أفادت بأن الناشط رجب الذي يعمل رئيسا لمركز البحرين لحقوق الإنسان يعاني مشاكل صحية ازدادت “سوءا وتدهورا” منذ احتجازه.
وحسب المنظمة، فإن حالة رجب تدهورت “بشكل كبير”، وأجريت له عمليتان جراحيتان وعانى من نوبات خفقان القلب، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشاكل الصحية.
وأوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وسبق لرجب أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.
المصدر: أ ف ب
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