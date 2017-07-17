دعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات في البحرين إلى إطلاق سراح الناشطة ابتسام الصايغ التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ 11 يوليو/تموز الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة على علم بتقارير عن إضراب الصايغ عن الطعام، وحول إساءة معاملتها أثناء احتجازها في مايو/أيار الماضي، داعية السلطات البحرينية إلى توفير مزيد من الرعاية لها.
وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أنه تم اعتقال الصايغ للمرة الثانية دون توجيه تهم لها، مؤكدة أن بلادها تتابع هذه الحالة.
ودعت الخارجية الأميركية سلطات البحرين إلى أن توفر لها رعاية طبية مناسبة وتطلق سراحها، وتحقق ثم تحاسب من تثبت عليهم مسؤولية ارتكاب انتهاكات ضدها في مايو/أيار الماضي.
يُشار إلى أن محكمة بحرينية أصدرت قبل أيام حكما بالسجن سنتين على الناشط نبيل رجب بتهمة نشر أخبار كاذبة لوسائل إعلام غربية، وهو ما لقي تنديدا واستنكارا من قبل المنظمات والدول.
وفي الوقت الذي شجبت فيه ألمانيا الحكم، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “خيبة أمله”. كما وصفت منظمة العفو الدولية سجن رجب بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإشارة مقلقة إلى أن سلطات البحرين ستصل إلى أبعد مدى لإسكات المعارضين”.
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