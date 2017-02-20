كتب “Josh Rogin” مقالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”، اشار فيها الى اصوات في الكونغرس الاميركي معارضة لصفقة بيع سلاح جديدة الى البحرين، في ظل القمع الذي تمارسه سلطات هذا البلد.

ولفت الكاتب الى ان بعض اعضاء الكونغرس متخوفون من قيام ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب باتمام صفقة بيع طائرات حربية من طراز “Lockheed Martin F-16″ تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الى البحرين “من دون شروط”، والذي سيمثل تحولًا في سياسات ادارة اوباما السابقة التي طالبت الحكومة البحرينية باجراء بعض الاصلاحات مقابل اتمام هذه الصفقة.

وقال الكاتب إنه في حال وافقت وزارة الخارجية الاميركية على هذه الصفقة، فان ذلك قد يعني مكافأة النظام الملكي البحريني على قمع شعبه. كما أفاد أن عضو مجلس الشيوخ الاميركي عن الحزب الديمقراطي “Ron Wyden” وجه رسالة مكتوبة الى ترامب اعرب فيها عن رفضه المطلق لإتمام الصفقة دون وضع شروط، وسأل عمّا اذا كان البيت الابيض او وزارة الخارجية تشاورت مع مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمال في وزارة الخارجية حول ملف حقوق الانسان في البحرين وكيف ان صفقة البيع المطروحة ستساهم ايجابياً بالامن القومي الاميركي.

الكاتب اشار بنفس الوقت الى ان خيارات الكونغرس قد تكون محدودة، مضيفاً بان مساعي سابقة لتعطيل مثل هذه الصفقات قد باءت بالفشل، واستبعد ان تنجح اية ضغوط مع البحرين في غياب اجراءات من قبل الكونغرس، مستشهدًا بما حصل عام 2015 عندما رفعت ادارة اوباما السابقة الحظر على بيع السلاح الى البحرين كان مفروضًا لمدة اربعة اعوام، وذلك بعد مفاوضات مكثفة.