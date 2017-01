هيومن رايتس ووتش: مخاوف من إعدام معتقلين في البحرين

الثلاثاء 24 يناير 2017 – 05:58 بتوقيت غرينتش

صورة

عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن المخاوف من إقدام السلطات البحرينيّة على إعدام شخصين آخرين على الرغم من مزاعم بتعرّضهما للتعذيب، والتي تبرّئ كلًّا من المعتقلين «محمد رمضان وحسين علي موسى»، بما يعدّ دليلًا على أنّ المحكمة تنتهك معايير الإجراءات القانونيّة الدوليّة.

العالم – العالم الاسلامي

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك، «على البحرين ألا تعدم شابين آخرين تحت أي ظرف، سيما عندما يكون يوجد دليل ذو مصداقيّة على انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب وأن إدانتهما تشوبها عيوب»، مطالبًا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بأن «يدينوا علنًا هذه المحاكمات الجائرة، ومعارضة هذه الأحكام قبل أن تستدعي البحرين فرقة الإعدام».

وذكرت المنظّمة، في بيانها، إعدام السلطات البحرينية لثلاثة من المعارضين يوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017، في قضيّة مماثلة، مشيرة إلى أنّ «ملفّات المحاكمة والاستئناف في إدانتهما استندت إلى اعترافاتهما، التي تراجعا عنها لاحقًا».

يذكر أنّ المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة في البحرين، قد أدانت بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014، المعتقلين «رمضان وموسى» بتهمة قتل أحد عناصر الشرطة، عبر عبوة ناسفة في المحرق في 14 فبراير/ شباط 2014، على الرغم من تأكيدهما للمحاكمة تعرضهما للتعذيب من أجل انتزاع اعترافاتهما.

المصدر : منامة بوست

- See more at: http://www.alalam.ir/news/1915472#sthash.D5tLXHue.dpuf (8)