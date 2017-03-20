هيومن رايتس ووتش: بريطانيا لعبت دورا مخزيا برفضها المشاركة في بيان بمجلس حقوق الإنسان حول الإنتهاكات في البحرين

الثلاثاء , 21 مارس 2017 بانوراما دولية

إنتقد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك دور المملكة المتحدة في ما يتعلق بالملف الحقوقي للبحرين.

واعتبر ستورك في حديث لقناة اللؤلؤة في برنامج B right أن بريطانيا لعبت دورا مخزيا للغاية وقدمت مؤشرا مؤذيا في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حين رفضت المشاركة في مبادرة الحكومة السويسرية لتقديم بيان مشترك في المجلس حول وضع البحرين الدقيق في هذه المرحلة، قائلا إنه “لا مانع بالتعاطي مع حكومة البحرين في ما يتعلق بالإصلاحات بحسب إدعاء حكومة بريطانيا، لكن عليها أن لا تتراجع عندما تقترح عليها حكومة سويسرا أن توقع بيان مشترك ينتقد إنتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.. لا تمتنع عن ذلك بل عليك القيام بالأمرين”.

وعبّر ستورك عن صدمته حول قانون محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، قائلا إنه “من المفترض أن تستخدم المحاكم العسكرية بشكل مناسب للقوات العسكرية و الأمنية، و لكن قطعا من غير المناسب محاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية”. وأن المحاكم المدنية في البحرين لطالما حاكمت وإتهمت مدنيين بتهم سياسية وحكمت عليهم في جرائم مبينة على خلفيات سياسية.

وأشار إلى أنه بتحليل المحاكمات في البحرين يتضح وجود محاكمات جائرة في ما يتعلق بالمتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية، منتقدا تصريحات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد إقدام النظام على إعدام 3 معتقلين سياسيين بأن البحرين لم تنتهك أي من التزاماتها الدولية.

وحول هجوم السلطات البحرينية على المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زين بن رعد الحسين قال ستورك أن خطاب حكومة البحرين لم يتغير منذ عام 2011 حيث تُظهر خطاباتها على أنها حكومة إصلاحية لكنها على مدى السنوات الماضية تطلق ردودا عدوانية عبر وزير خارجيتها خالد بن أحمد أو مسؤولين حكوميين آخرين، حين يتم انتقادها من قبل المفوض السامي أو عبر بيانات مشتركة تقوم بها حكومة معية مثل سويسرا.

وأوضح ستورك أن الطريق للإصلاح الحقوقي في البحرين يكون في تطبيق حكومة البحرين إلتزماتها في مجال حقوق الإنسان وفقا للإتفاقيات التي وقعت عليها، والسماح للمفوض السامي والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البلاد، إضافة إلى اطلاق سراح الحقوقي البارز نبيل رجب والذي تتم محاكمته على خلفية تهم متعلقة بحرية الرأي و التعبير وكافة المعتقلين السياسيين منذ 2011. (48)