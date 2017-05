اثر منع منع ممثلها من دخول المنامة..

الجمعة 12 مايو 2017 – 06:25 بتوقيت غرينتش اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن منع السلطات البحرينية لممثلها من الدخول أنه تأكيد على أن البحرين “لا تتسامح مع المدافعين عن حقوق الإنسان”، وذلك وفق ما ذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن.

العالم – البحرين وقالت المنظمة في بيان لها أن البحرين منعت عمر شاكر وهو أميركي، يعمل كباحث في المنظمة مختص في شؤون الكيان الاسرائيلي وفلسطين، من دخول البلاد، حيث كان ينوي إجراء لقاءات على هامش اجتماع كونجرس الفيفا الذي كان من المقرر ان يعقد الخميس في المنامة. وأضافت المنظمة أن البحرين دأبت في السنوات الأخيرة على “منع دخول عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المنتقدين، وكذلك المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وزجّت بحقوقيين بحرينيين في السجن” وفق البيان. مرآة البحرين

- See more at: http://www.alalam.ir/news/1966843#sthash.F3Cipdwm.dpuf (50)