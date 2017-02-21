هموم شاب مطارد

بقلم : الشيخ علي الكربابادي

بسمه تعالى بعد العزاء الواجب إلى ذوي الشهداء جميعا، وعلى الخصوص عائلة الشهيد المرحوم عبد الله العجوز..

استوقفني اعتذار والد الشهيد لولده المسجى على المغتسل، تساؤلات خرجت إلى العلن:

أين يعيش شبابنا المطاردون؟! هل هناك من يؤويهم ويؤثرهم على شيء من أمنه؟ أين أصبح مشروع التكافل الاجتماعي؟ ألا زال قائما؟ والأهم أين هو موضع الترويع الذي يمارسه النظام تجاه كل من يتكافل مع أبناء بلده الجريح؟!

لا شك أن العقاب القاسي الذي

طال ويطال كل من يتكافل مع أبنائه وإخوته له هدف محدد، وهو كسر شوكة الثورة والناس، ولك في ذلك أمثلة متعددة من سجن وأحكام قاسية.

غرضي من هذه الأسطر استثارة حالة الإيثار ولو كلفت شيئا من التضحية، وذلك من خلال بعض المواقف:

1/ باح لي بعض الشباب قبل حوالي العام بهمومهم، تحديدا في كربلاء، إذ كان الناس يتهربون عنهم خشية بطش النظام، أن تكون في جماعة والكل يأخذ الصور والسيلفيات ويستثنونك من بينهم، والأهم أن تحرم من خدمة المعزين والمشاركة في المضيف، وهي الحالة التي اعتاد عليها شباب المواكب:

(شيخنا والله تضيق ابچ الواسعة كل ما رحنا طردونا، ما يخلونا نخدم في المضيف) قالها أحد الشباب حكاية عن تحاشيهم وحرمانهم من خدمة الزوار.

2/ أما مسألة الزواج، فيا لها من صعوبات تعترض طريق الشباب: (ما يبوني أنا ما عندي جواز) قالها أحدهم، ثم استدرك بأن الدنيا كالمنخل لابد من تصفية الرديء من الجيد، إذن لا زالت الروحية عالية، وهكذا وجدت الشباب لاسيما إخوة الشهيد الغسرة، تدرك أنهم أبناء مآتم من خلال مجالستهم، لاسيما وثقافتهم الحسينية الواسعة.

أحد الشباب اليافعين قال: (خلاص ما بنتزوج من البحرين، ضحينا على شانهم… والحين ما يقبلون يتزوجون مطارد)..

طبعا هذه حالة، وإلا فهناك من الفتيات من تضحي من أجل زوجها أو خطيبها الذي لا يعلم أحد متى يخرج من السجن إلا الله.

3/ ذكرني أحدهم عند رؤية والد الشهيد عبد الله العجوز بقضية طوعة وإيواء مسلم بن عقيل، وتذكرت ما رواه لي أحد الإخوة:

(لا زلت أحتفظ بذكريات لا تنسى تجاه امرأة آوتني في بيتها، في كل مرة أتصل لها لكي أشكرها… إلا أني كنت أتألم عندما أنظر من النافذة إلى بعض الفعاليات، كنت أنظر إلى ولدي مهملا، لا أحد يمسك بيده، يحوم يمينا ويسارا… كنت أبكي بكاء مريرا من خلف النافذة، لاسيما وأني كنت آخذ أولادهم جميعا، آخذهم للحديقة، للألعاب وعلى حسابي الخاص بعيدا عن حساب المسجد وغيره، الآن يبقى ولدي هكذا بعد أن أصبحت مطاردا)

طبعا لمعرفتي بأن هذا الأخ من النوع الذي يعتني بالأطفال جيدا، ويحمل معه الحلويات ليقدمها لأي طفل يراه،، طبيعي أن يتأذى لمشهد ولده وهو يراه على هذه الحال.

4/ حالات صعبة تنتظر الأمهات فيها أبناءها الذين يختبؤون في أرض مكشوفة، على الساحل، أو في المقبرة، أو يتنقل من بيت لآخر، ربما صادف والدته من غير ميعاد، في الطريق، أو المستشفى…

5/ كل ما تقدم يدعونا إلى التفكير في مسألة التكافل الاجتماعي بصورة شاملة، الإيواء المادي والمعنوي، لاسيما في الغربة والمهجر، فالإيواء المادي لا يغني عن الإيواء المعنوي، الكثير لا يحتاج إلا إلى الشعور بالمحبة، المحبة الصادقة التي يدركها بعينه.

نحتاج إلى تدارس موضوع التكافل لاسيما مع العقاب القاسي، واعتقال النساء العفيفات، أو اعتقال عائلة بأكملها بتهم تتصل بالإيواء والاستضافة.

الثلاثاء 21فبراير2017م #الشهيد_عبد_الله_العجوز #الشهيد_رضا_الغسرة #الشهيد_مصطفى_يوسف #الشهيد_محمود_يوسف

#الشهيد_عباس_السميع #الشهيد_علي_السنكيس #الشهيد_سامي_مشيمع

#الفدائي_مصطفى_حمدان #البحرين #النويدرات #الدراز (48)