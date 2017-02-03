مع تصاعد خيار المقاومة المشروعة وتسديدها لضربات موجعة وما تركته من تأثيرات وتداعيات نوعية شكلت ضربة نوعية قاسية على النظام .. وجد النظام نفسه مضطرا ومجبرا للظهور عسكريا لتخفيف عبء وثقل ما يحدثه مشروع المقاومة ضده ..

لنقرأ الوقائع بسرعة:

* تحركات مليشياوية في الدراز وإستخدام للرصاص الحي

*زيارة الطاغية للحرس الوطني

*صور وأخبار متفرقة لإستقدام دفعة جديدة من المرتزقة الباكستانيين للحرس الوطني

*اجتماع قائد الجيش برئيس الحرس الوطني ورئيس الامن الوطني- المخابرات

*زيارة الطاغية للإمارات والسعودية، وهم اكبر داعمين لتوجه النظام القمعي

*تعديل دستوري يطرحه الطاغية يسمح بموجبه للجهات العسكرية، حرس وطني وجيش بتولي محاكمات مدنية

توالي الاحداث بذلك الترتيب وبهذه السرعة كلها تشير الى النظام افلس من كل شيء ولم تعد امامه غير ورقة القوة …

إن مسلسل الإستعراضات العسكرية والأمنية الأخيرة ومنها ظهور الطاغية بالزي العسكري وطبيعة تصريحه عن الجهوزية القتالية ،…

كلها حركة في عدة اتجاهات بعد ان قصمت ظهر النظام عدة عمليات بطولية أولها العملية البطولية الفذة لتحرير الغسرة ورفاقه ..

ثم توالي عمليات ذات طابع تصعيدي للمقاومة بإستخدام السلاح ..

ونجاح مسيرة الأكفان كتدشين لمرحلة المقاومة ..

امام هذه التطورات وما حدث عنها من تداعيات ويضاف اليها فشل النظام في مواجهة ما برز لحد الان من مقاومة واخفاقه الكبير في لجم الحراك وانتصار ارادة ثلة من الشباب الثائر بتحدي النظام ومقارعته ..

كل ذلك جعل النظام بحاجة الى شيء ما ليسترد الهيبة التي مزقها صمود الشعب وتصعيد خيار المقاومة ،.. ولذلك كان هذا التمظهر عسكريا .. لعله يبدد حالة القلق لدى ضباطه وكبار رجالاته ومرتزقته من المصير المجهول امام تصاعد خيار المقاومة ..

ولسنا بحاجة الى ان نتحدث ما يمكن أن يحدث عنه هذا التحول وعسكرة النظام ما يجر اليه من انهيار في الإقتصاد بسبب توقف المشاريع وعزوف الشركات والبيوت المالية عن الإستثمار في بلد يتحول فيه الطاغوت من لباسه المدني الى البزة العسكرية ..

فالمقاومة أتت أكلها وهي لما بعد تبدأ بعد في مشروعها الحقيقي ..

*عبدالحسين جعفر* (27)