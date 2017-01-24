هل ستعرقل “السلمية” الديمقراطية في وجه الشعب البحراني؟!

بقلم/ نور الزهراء

بعد خمس سنوات ونحن على أبواب السنة السادسة من الثورة وقرابين الشهداء .. السلمية إلى أين تتجة؟

إنها الخيارات الصعبة..

يصعب اختبار هذه النظرية في البحرين في ظل انقسام الرؤى الاستراتيجية لمناهضة العدوان الخليفي.. سؤال يشغل عقول الكثيرين من الأحرار ومراقبي الشأن السياسي في البحرين والعالم.

قال الله تعالى في محكم كتابه: ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار)، في عام 2011 من شهر فبراير ومارس دعا الحاكم حمد ال خليفة لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، ووثقت 46حالة وفاة و559 حالة تعذيب وأكثر من 4 آلاف حالة تسريح من العمل بسبب مشاركتهم في الثورة . وانتقد تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق الذي دعا لتشكيلها حمد ال خليفة قوات الأمن في العديد من الحالات عندما استخدمت القوة والأسلحة النارية بطريقة مفرطة كما أكدت لجنة بسيوني استخدام الحكومة البحرينية التعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي على أجساد المعتقلين و انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان. كما رفضت ادعاءات الحكومة أن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران. وقد أشتهر بتقرير السلطات الخليفية. ووصى أيضا في تقريره بوقف البطش ومحاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان وإطلاق سراح معتقلي الرأي، إلا أن التوصيات لازالت تراوح مكانها حتى كتابة هذا المقال وقد سبق أن ذكرت القوى السياسية الإصلاحية في بيان لها أن “النظام البحريني لم ينفذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق منذ تسلمها قبل عامين في ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١١

وهو مستمر في نفس الانتهاكات (التعذيب والمداهمات والاعتقالات والمحاكمات السياسية والتمييز والاضطهاد الطائفي وغياب القانون، وسياسة الافلات من العقاب والفصل من الاعمال والانتقام من المطالبين بالتحول الديمقراطي)”.

السلمية إلى أين؟

لقد مرت (الثورة السلمية)، الذي ينتهجة الإصلاحيون على عدد من طاولات الحوار كانت تسودها أجواء من السخط الشعبي ووسط إنتقادات عديدة من القوى السياسية الوطنية والثورية . وفي عام 2011 دعا حمد آل خليفة إلىمحادثات دون شروط مسبقة، لكن المبادرة سرعان ما فشلت وتعثرت ولقيت حتفها مع انسحاب الجمعيات السياسية المشاركة في الحوار، معلنة القوى لإصلاحية بأن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد. وقد وصفت طاولة الحوار أنذاك بالعرجاء والصماء من قبل ناشطين سياسيين.

لا يختلف أثنان، على ما تقوم بها قبيلة ال خليفة من إرهاب وقمع وتنكيل لم يسبق له مثيل بحق خيرة أبناء هذا الشعب. فوسط الإضطرابات العنيفة بين أبطال الميادين والنظام الخليفي شهدت طاولة الحوار (السلمية) تجنيس 30 ألف بعثي من أيتام النظام المقبور صدام عدا استجلاب المرتزقة من باقي الدول التي تحول شعوبها لسلع أمنية تتداولها وتتقاضى عليها أجور مسبقة كالدرك الاردني والباكستاني وغيره. كما أن سماحة الأمين العام لحزب الله وصف عملية التجنيس بـــ “المشروع الصهيوني”.

و من إنجازات السلمية هي إعدام ثلاث شبان مؤخرا، و إسقاط الجنسية عن الرمز الإسلامي الشيخ عيسى قاسم، و تقديم أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان للعدالة الخليفية كما تم إلقاء القبض على أمين عام تجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس عندما أنتقد الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن وفضلا عن أحكام الإعدام والمؤبد وجلها أحكام قاسية جدا بحق شعبنا المقاوم، وأرتكبت في ظل السلميةجريمة أخرى ضد الإنسانية بأحداث سجن جو المركزي فضلا عن لانتهاكات التي تعرض لها أبناء الشعب على أيدي ضباط النظام الخليفي والتحرشات الجنسية، بعد خمس سنوات ونحن على أبواب السنة السادسة من تقديم باقات الورود الحمراء لمرتزقة النظام الخليفي وضباطة.

والسؤال هل ستعرقل “السلمية” الديمقراطية في وجه الشعب البحراني!؟

إن مخططات النظام الصهيوخليفية لن تتوقف (بسلمية المعارضة) فهي ما زالت مستمرة، على رغم من التنازلات السخية التي قدمتها القوى الإصلاحية للنظام، لا يزال يصر على التجنيس والتنكيل والإرهاب والشر المطلق، فميزان الإرهاب والسلمية لا يتساوى مع كفة ورود الإصلاحيين ولا تضع وزن ولا قيمة لهم في منطق القوة والبطش.

- أليس من المخجل بعد إعدام ثلاثة شبان أبرياء الحديث عن السلمية ؟!

- أليس من المخجل بعد إسقاط جنسية الرمز الإسلامي الشيخ عيسى قاسم، الحديث عن السلمية !؟

- أليس من المخجل بعد إعتقال داعية السلمية الشيخ علي سلمان ومؤسس نظرية الرجوع للمنازل إبان قانون (السلامة الوطنية) الحديث عن الحوار والاستجداء ببيانات تحط من كرامة الشعب وكرامة سماحتة بذريعة خطاب التسامح !؟

ألم يحن الوقت لإستبدال الورود بأساليب أخرى وفرض منطق القوة بالقوة ففي الحديث الأمير المؤمنين(ع) قال: ردوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر.

ومن هنا نستذكر عملية “الوعد الصادق”لحزب الله في أسر جنديين إسرائيليين قد ساهمت في دخول لبنان في حرب ضروس لمدة 33 يوما من القصف المتواصل، ، ولكنها أسفرت عن تثبيت نصر عام 2000 وأسترجاع عدد من الأسرى اللبنانيين والفلسطينين، وإن إندحار قوات العدو وانسحابه السريع من جنوب لبنان شكل هزيمة له ولكيانه ولم يحقق العدو أي هدف من أهدافه. إن منطق الرد بالقوة والعمل بمنطق أهل البيت (ع) ورد الحجر، لدى قادة حزب الله ترعب الصهاينة أكثر من الرد نفسه. لا يفكر الكيان الصهيوني بالهجوم قبل أن يحسب ويدرس مرارا وتكرارا .

لقد أثبتت السلمية فشلها بجدارة بعد مرور خمس سنوات من الحراك الشعبي السلمي، وبرهنت إن عقلية النظام الخليفي عقلية صحراوي يقابل الكلمة الطيبة بالقتل وسفك الدم وانتهاك الأعراض والسرقة والفساد وأعتقال السلميةوالطغيان المطلق عدا هدم المساجد وإحراق القران الكريم.

لا يمكن للشجرة الخبيثة أن تنتج فعل طيب و تتعرض الآية الكريمة الذي ذكرتها في مقدمة المقال لبيان الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة من حيث المنشأ والآثار المترتبة على كل منهما، وقد شبّه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة المثمرة الضاربة جذورها في الأرض والممتدة أغصانها المليئة بالثمر المفيد النافع، وشبّه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التي ليس لها جذور قوية واضحة في التربة ولا تنبت إلا نباتاً غير طيب وغير مفيد، بل قد ينتج عنها الضرر والفساد ولا يصلح معها إلا الإقتلاع من الجذور.

كما هو الحال لدى النظام الخليفي لا يمكن أن ينتج حل ديمقراطي يتوافق مع الشعب فيه، فهو غازي محتل يشعر بالغربة مع نفسة ويترجم ردود أفعاله الخبيثة بناء على الشجرة الخبيثة الذي نبت منها. (16)