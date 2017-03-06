تسربت بعض الاخبار الخاصة بخصوص الزيارات المفاجأة التي قام بها رئيس الوزراء البحريني قبل 4 ايام الي دولة قطر والزيارة التي قام بها ولي العهد البحريني قبل ايام الي الكويت وايضاً الزيارة التي يقوم بها ولي العهد هذا اليوم الي قطر اضافة الي الأتصال الهاتفي الذي اجراه ملك البحرين مساء امس مع امير قطر ، التسريبات تتحدث عن الأتي ..

وزير المالية احمد ال خليفة ورشيد المعراج محافظ المصرف المركزي البحريني يبلغان الملك ان الوضع للاقتصاد البحريني العام وصل الي وضع الأنكماش الخطير بسبب عوامل كثيرة ..

البحرين تبلغ قطر بأن البحرين تعاني اقتصادياً ، وتقترح على قطر لحلحة مشروع الجسر البحري بين الدولتين الذي تم الاتفاق عليه اكثر من 15 عام ولكنه معطل بسبب عدم قدرة البحرين على المساهمة في انشائه الباهضة ..

البحرين تطلب من جديد من قطر بيع الغاز عليها بسعر منخفض وكانت قطر رفضت هذا الطلب من قبل وطلبت سعر السوق ، والبحرين تعاني من نقص الغاز منذ سنين وتكلفة استيراده من دول بعيده مكلف جداً ، بينما استيرده من قطر سيوفر على البحرين نصف التكلفة تقريباً ..

البحرين تبلغ قطر عن انزعاجها من جديد عن استمرارها في تجنيس بعض العوائل البحرينية السنية ..

البحرين تطلب من الكويت التوسط لحل هذه المشاكل مع الجارة قطر وتطلب من الكويت تحمل تكلفة الجانب البحريني من مشروح الجسر الذي سينعش الاقتصاد البحريني ويعزز السياحة ونقل البضائع واستيراد الغاز من قطر ..

البحرين تبلغ السعودية بضرورة انشاء جسر جديد اخر بين البلدين بسبب عدم استيعاب ( جسر المك فهد ) لحركة المسافرين الهائلة وتعطل نقل البضائع مما يسبب خسارة للقتصاد البحريني ،

والبحرين توضح للسعودية بعدم مقدرتها في تحمل تكلفة انشاء الجسر الجديد بين البحرين والسعودية ( جسر الملك حمد ) والسعودية توافق على تحمل تكلفة انشاء الجسر بالكامل بشرط حصول السعودية على 90 % من ايرادات الجسر بعد افتتاحه ..

التسريبات تتحدث على ان الخطوة المقبلة للبحرين في حال فشل المفاوضات ، هي الامارات للتوسط والدعم المادي ..

يوم الأحد

2017.3.5 (43)