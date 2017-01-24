الآن هجوم في منتصف الليل على المعتصمين قرب بيت سماحة #آية_الله الشيخ عيسى قاسم
واطلاق الرصاص الحي
#البحرين #الدراز #ميدان_الفداء
#عاجل الآن
اطلاق الرصاص الحي على المعتصمين في #الدراز #البحرين
اصابات وجرحى
#البحرين #ميدان_الفداء
القائمة الاولية للمصابين اكثر من 10 اشخاص
والمعتقلين 5 بعد الهجوم على المعتصمين
بعض التفاصيل المؤكدة .. فجأة توقفت اكثر من ٢٠ سيارة مدنية جنوب مدرسة الدراز – شرق ساحة الفداء بالقرب من دار سماحة القائد – ونزل منها مجموعة كوماندوز باللباس الأسود وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي والانشطاري فأصابوا مجموعة من المرابطين فأصابوا بعضهم واعتقلوا البعض الاخر. هناك إصابات بعضها خطيرة وتم نقلها الى المستشفى. أهالي الدراز تداعوا بسرعة – رجال ونساء لينضموا الى المرابطين في ساحة الفداء. ألان 03:21 فجرا الطائرة العمودية تحوم فوق المرابطين.
#عاجل الآن
اطلاق الرصاص الحي على المعتصمين في #الدراز #البحرين
اصابات وجرحى #البحرين #ميدان_الفداء pic.twitter.com/FwgIW1lhQG
— تيار العمل الإسلامي (@tyAmalIslami) January 26, 2017
#عاجل
الآن هجوم في منتصف الليل على المعتصمين قرب بيت سماحة #آية_الله الشيخ عيسى قاسم
واطلاق الرصاص الحي #البحرين #الدراز #ميدان_الفداء
— تيار العمل الإسلامي (@tyAmalIslami) January 25, 2017
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