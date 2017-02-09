هام – بيان المعارضة البحرينية في الخارج

بِسْم الله الرحمن الرحيم

( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ )

نتقدم الى شعبنا المقاوم، شعب الفداء والشهادة، باسمى آيات العزة والكرامة والتهاني الحسينية بمناسبة استشهاد الأبطال ‏شهداء الحرية ، الشهيد رضا الغسرة ⁩ ، الشهيد محمود يوسف ⁩، ⁧ الشهيد مصطفى يوسف ⁩ ، الذين تم إعدامهم ميدانيا بسبب معارضتهم للنظام ومقاومتهم لسياساته وظلمه وجوره، ونعزي عوائل الشهداء الابرار بهذا الفقد الاليم، والعزاء لهم انهم استشهدوا على طريق الحق وفِي مواجهة الظلم والطغيان، حيث نالوا شرف الشهادة وهم واقفين كنخل أوال لم يركعوا ، انتصروا بشهادتهم ومهدوا الطريق لنصر امتهم ودينهم.

اننا في المعارضة البحرينية في الخارج ندعو لتشييع يليق بهؤلاء الشهداء الابرار الذي يتزامن مع ذكرى انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير ونؤكد على شبابنا شحذ هممهم واستنفار كل طاقاتهم لانطلاقة ثورية لا تهدأ حتى تحقيق الانتصار وفِي ذلك الثار والانتقام العملي المظلومية كل شهدائنا وعوائلهم.

المعارضة البحرينية في الخارج

الأربعاء ٩ فبراير ٢٠١٧ (43)