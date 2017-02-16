اعتقال المعارضين والبارزين واصحاب المواهب وكذلك المؤثرين في الحراك الثوري يراد منه اضعاف الثوره وفعلا هذا ما حصل، حيث اكثر من 7000 معتقل ومطارد وفيهم اكثر الناس فعاليه من حيث القياده الميدانيه والتصوير والمونتاج والاسعافات الاولية والتخطيط..الخ. النظام يعتقد بأسرهم بانه سيقضي على الثوره ونعم استطاع ذلك والمفترض بأن لا يكون هذا صحيحاً الا ان الخلل هو فينا حيث الفرد فينا لا يعرف ما هو دوره او ماذا يقدم للثوره الا بإتباع بيانات 14 فيبراير او قيادات الجمعيات السياسيه وغيرها وهنا الخلل الذي يجب علينا اصلاحه حيث نملك نقاط قوة كبيره نحتاج لتفعيلها. الصعيد الاعلامي يجب على كل من يملك القدره على المونتاج والتصميم انتاج افلام وثائقيه عربية وانقليزيه عن طريق دمج المقاطع واضافة التعليقات لها ومن ثم رفعها على اليوتيوب يجب ان لا يكون هناك شيئ من الماضي حيث اننا ننسى ما فعلوه بنا. لا يجب التركيز الاعلامي على القضايا الحاليه فقط بل على اصحاب الحسابات في تويتر والفيس بوك نشر كل جرائم النظام منذ بداية الثوره من صور ومقاطع وصور الشهداء واعتقالات وتعذيب في الشوارع وجرائم درع الجزيره. المجرمون يريدون التهرب من جرائمهم ونحن نساعدهم فس ذلك بطمس جرائمهم السابقه وعدم نشرها او التطرق لها. الصعيد السياسي لالتفات للزيارات الرسمية للبلد مثلا عندما زارت تيريزا ماي البلد كان يجب النزول الثوري القوي اعتراضا على زيارتها ودعمها للطاغوت وكذلك حرق صورتها امام الاعلام مما يوصل لها معلومة بان الشعب ثائر وكذلك الاستفادة من الاعلام الخارجي القادم معها وبالتالي نحصد على تغطيه اعلاميه قويه وكذلك الحال مثلا مع زيارة اردوغان وغيره يجب التواصل ومراسلة الجهات والاشخاص الداعمين لنا بتنظيم وقفات احتجاجية في بلدانهم امام سفارات البحرين او الدعوه لمسيرات مناصره لشعبنا وكذلك اضافتهم”منشن” في جميع الاخبار والمستجدات في الساحه. على المُهجرين خارج البلد توزيع اقراص فيديو عن ثوره شعبنا على مواطني البلد الذي يقيمون فيه وكذلك اقامة معارض للكتب المترجمة للانجليزيه عن الثوره وكذلك عمل قروبات اعلاميه على برامج التواصل الاجتماعي يمكن دعوة الاجانب فيها ونشر جرائم النظام فيها. دعوة الشعوب الداعمه لنا مثلا لبنان والعراق وايران و اليمن وغيرهم بالتظاهر في يوم يتم تخصيصه مثلا يوم الجمعه للتظاهر والاحتجاج على قتلنا مما يجعل هذه الخطوة من اقوى الخطوات التي ستشعل الاعلام والدول حول قضيتنا. بالتالي سنحصل على جيش خارجي قوي ممكن ان يؤثر سياسياً على حكومات تلك الدول الصعيد الثوري يجب العوده للفعاليات المؤثره والضاربه وعدم انتظار البيانات وكذلك التعاون بين مختلف المناطق لتوحيد الفعاليات مثلا يجب سمكرة مركبات المرتزقه بالاصباغ بدل استعمال المولوتوف بشكل كلي حيث يصعب حرقها لكن بسمكرتها نثبت للجميع بان الدولة ليست بخير ومركبات الداخليه اين ما تسير عليها اثار المواجهات. لصق صور الشهداء في كل مكان على الجدران والاشارات ولوحات الارشاد مما يجعل النظام في جنون حيث لن يستطيع نشر كل قطعانه لاجل ازالة صور مما يؤثر معنويا على النظام وفنياً على وزارة الداخلية طباعة صور واسم الطاغوت على ارضيه الشوارع كي تداس وكذلك التفنن في هذه المساله حيث ان الطاغوت يتالم ويموت قهراً عندما تهان “عظمته” التي وضعها لنفسه. في كل اسبوع يجب ان تكون هناك فعاليه تقرير المصير كما السابق في منطقة معينه للتظاهر مما يسبب استنفار وجنون للنظام وكذلك هذه الخطوه مهمه لتجييش الشعب وتقوية الثوره. كما وصلت لك رسالتي ارسلها للجميع لتصل لاكبر عدد من الشعب للتحرك وتقرير مصيره. (47)