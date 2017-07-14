نعم… ابتسام الصائغ “إرهابية”!

لم يكن مفاجئاً ولا مستغرباً أن يعمد النظام البحريني، بعد أيام على اعتقال الناشطة والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ بشكلٍ تعسّفي ومخالف لكلّ القوانين والأعراف، وبعد كلّ ما أثير عن مختلف أشكال التعذيب الوحشيّ وسوء المعاملة التي تعرّضت لها، إلى توجيه اتهاماتٍ لها بالإرهاب، في سيناريو ضعيف بل مثيرٍ للغثيان لشدة ما أصبح مكرّراً.

لم يكن مفاجئاً ولا غريباً أن يتّهم النظام البحريني الناشطة ابتسام الصائغ بالإرهاب، متوهّمًا بأنّه، بهذه الطريقة، يستطيع ضبط الضجّة التي أحدثها اعتقال الصائغ، خصوصًا على الصعيد الدولي، بفعل شبكة العلاقات الواسعة التي بنتها الصائغ خلال عملها الحقوقي، هي التي كانت تشارك في كلّ المؤتمرات الدولية، لترفع لواء مظلومية الشعب البحريني ومعاناته في سبيل تحقيق الحدّ الأدنى من حقوقه وحرياته.

ولكن، لماذا تُتّهَم ابتسام الصائغ بالإرهاب؟ وما الذي فعلته حتى تستحقّ لقب “إرهابيّة”، فيما الإرهابيون الحقيقيون يسرحون ويمرحون في البحرين وغيرها دون حسيبٍ أو رقيب؟

ابتسام الصائغ “إرهابية” أولاً لأنّها تجرّأت حيث لم يجرؤ الآخرون، وقرّرت رفع لواء حقوق الإنسان ضدّ نظام الحكم في البحرين، مهما كلّفها الأمر، ويشهد بذلك كلّ العاملين في مجال حقوق الإنسان، داخل البحرين وخارجها. وهي “إرهابية” لأنّها اختارت التصدّي لكلّ الممارسات القمعية، ورفع صوت المظلومين، وقامت بتوثيق حالات الانتهاكات في السجون البحرينية وخارجها، إلى أن أصبحت هي “الضحية” التي تحتاج لمن يساندها.

ابتسام الصائغ “إرهابية” لأنها عرفت كيف تحوّل قضية الشعب البحريني إلى قضية رأي عام ليس في الداخل فحسب، بل في الخارج، وذلك من خلال حضورها ومشاركتها في مختلف المؤتمرات والفعاليات الحقوقية الدولية، ما ساعدها على بناء شبكة علاقاتٍ واسعة مع المنظمات الحقوقية الدولية، وتحوّلت لمرجعٍ حقوقي في الداخل بالنسبة إليه، تستند إليه لتوثيق كلّ ما يردها عن الانتهاكات الحقوقية المتمادية في البحرين.

ابتسام الصائغ “إرهابية” لأنّها بكلّ بساطة لم ترضخ للنظام ولم تخضع له، كما فعل غيرها من الشخصيات الحقوقية والسياسية والدينية، وبعضها ذات باع طويل في العمل النضالي المحقّ، إلا أنّها غابت المشهد عن خوفاً من أدوات القمع والبطش بعدما تعرّضت لنصف ما تعرّضت له الصائغ من تهديد وترهيب وابتزاز، وصل لحدّ الاعتداء الجنسي بحقّها.

حين نفذت السلطات البحرينية، ممثلة بجهاز الأمن الوطني الذائع الصيت، حملتها القمعية بحق كلّ نشطاء حقوق الإنسان العاملين في البحرين، كانت الصائغ أحد أهدافها الأساسيّين. مورست بحقّها أبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة، تعرّضت للتحرش الجنسي، وتمّ تهديدها بأفراد أسرتها، كلّ ذلك في سبيل انتزاع تعهّدٍ بسيطٍ منها باعتزال العمل الحقوقي.

ابتسام الصائغ “إرهابية” لأنّها لم توافق على تقديم مثل هذا التعهّد، بل، على العكس من ذلك، هي لم تتردّد في فضح ما تعرّضت له وتوثيقه دوليًا وعالميًا، وشهادتها للمنظمات الدولية على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية خير دليلٍ على ذلك. كشفت الصائغ الكثير ممّا يخجل غيرها من فضحه، ولكنّ ذلك لم يكن كافيًا لتحفيز الدول التي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان لممارسة واجباتها تجاهها، وتجاه الشعب البحريني ككلّ.

ابتسام الصائغ “إرهابية” لأنّها وقفت بوجه جهاز الأمن الوطني وتحدّت النظام وأدوات البطش، ولأنّها رفضت الرضوخ لترهيب النظام رغم كلّ محاولاته ومساعيه، فكان “الانتقام الكبير” منها عبر اتهامها بالإرهاب، وكأنّ النظام يتوقع أنّه يستطيع، من خلال تشويه صورة الصائغ، وضع حدّ للاندفاعة التي يواجهها.

ولكن، على النظام الذي يستسهل توجيه الاتهامات لمعارضيه وتخوينه، تمامًا كما يستسهل تعذيبهم في الغرف المغلقة وابتزازهم، معتقداً أنّه يتمتّع بحصانةٍ دوليّة، أن يدرك أنّ كلّ محاولاته لن تنفع في تبييض صفحته، لأنّ قضيّة الصائغ بالتحديد كشفت زيف ادعاءاته، ووثّقت بالأدلة والبراهين انتهاكاته الحقوقية.

ابتسام الصائغ أوقفت بطريقة تعسفية، من دون أيّ سند قانوني، ولم يصدر أيّ توضيح بشأن هذا التوقيف، قبل البيان الملتبس الذي صدر، للمفارقة، عن سفارة البحرين في لندن، وليس عن أيّ جهاز معني بالتوضيح. لم تحصل الصائغ على حقوقها البديهية بالاتصال بمحاميها أو بعائلتها، وتمّ حرمانها من أبسط الحقوق البديهية التي ينصّ عليها القانون الدولي، ومن بينها الرعاية الطبية، خصوصًا في ضوء المعلومات الكثيرة عن تدهور وضعها الصحي والنفسي بسبب ما تعرّضت وتتعرّض له من ممارسات وحشية.

يمكن للنظام أن يتّهم ابتسام الصائغ بالإرهاب لأنّها لم ترضخ له، إلا أنّها، شاء النظام أم أبى، تحوّلت إلى أيقونة للحرية والتحدي في زمن غابت فيه قيادات دينية وسياسية كبيرة عن الساحة، والمطلوب اليوم من كلّ منظمات حقوق الإنسان كما منظمات الأمم المتحدة، وما تبقى من مجتمع دولي حريص فعلاً وقولاً على حقوق الإنسان إطلاق حملة دولية للضغط على النظام البحريني للافراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الصائغ، التي يعرف القاصي والدولي أنّها موقوفة فقط لأنّها مارست حقها بحرية التعبير وحرية التعبير، التي يدّعي النظام في البحرين احترامه لها…

فاطمة علي

عضو معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان

18•07•2017 (57)