*نصف عام والجريمة مستمرة!*

*بقلم: محسن البحراني*

نصف عام مضى على إسقاط جنسية زعيم الطائفة، سماحة القائد الفقيه عيسى أحمد قاسم -دام ظله-، لم يدر في ذهن أحد عندها أن الشهر تلو الشهر سيتصرّم على هذه الجريمة، مع إمعان في التضييق، وازدياد في حدة الفجور في الخصومة، وربما لم يبذل حينها أكثر عشاق هذا القائد الكثيرَ من التفكير في الاحتمالات الواردة، وفي كيفية التعاطي معها، بل توجهت الجموع مع وضوح في الرؤية، وجلاء في التوجّه، ولا شيء يحركها سوى الرغبة في: التضحية، الفداء، العشق، الذوبان، ثم لا يهم بعدها ما ستمليه متغيرات السياسة القذرة، مهما كانت الكلفة، فإن عيسى الإسلام، وعيسى الوطن، يستحق الأكثر..

بعد مرور ستة أشهر، علينا -كمعتصمين- أن نبث رسالتنا لبعض الأطراف المسيسة بقضية عيسى، قضية الطائفة المستضعفة، قضية الوطن المنهَك، لقد حان الوقت لنقول إلى:

*قوى الاستكبار:* نحن الصخرة الصغيرة التي ستعرقل خطا المصفَّحة الهائجة، نحن الإسلام، نحن التشيع الصادق النظيف، نحن امتداد لمحمد وعلي، نحن تجلٍّ من تجليات خط المقاومة، نحن قاسميو الوعي والبصيرة، فلتيأسوا.

*المجتمع الدولي:* نحن اللبنة المهتزة، التي إن سقطت أسقطت معها البناء، لن نستجدي المساعدة، ولن نعول على تعاطف، ولن نشاغبكم في ظل غليان الإقليم، وربكة فشل المشروع الصهيوني، إلا أننا سنؤكد فقط: نحن هنا، في البحرين، موقف، ومبدأ، وقشة قد تقصم ظهر البعير، فتحملوا مسؤوليتكم الأخلاقية لا أكثر.

*السلطة:* إن الوقت كلما طال، تجذرت فينا روح البذل، واتسعت رقعته، بدءا بالروح فما دونها، وكلما استغرقتم في فنون الحصار، والتضييق، والترهيب، كلما ازداد عزمنا، واتقدت همتنا، وانفتحت أرواحنا على حلاوة الإيمان المصدَّق بالفعل، فاقضي ما أنتِ قاضية، إنما تقضين هذه الحياةَ الدنيا، وقد خاب من افترى، والعاقبة للمتقين.

*المبتعدين:* إنما نعيشه اليوم ليس قضية شخص، بل هي جريمة في حق طائفة، ومكون وطن، ومخطئ من ظن أنها النهاية، وأن الابتعاد أسلم، ومخطئ من يفكر في فصل مصير هذه الطائفة عما يجري، وأنه بالإمكان المحافظة على بعض المكتسبات بعدم التورط في الصراع الحاصل، إن المشروع -بعد مضي ستة أشهر- واضح المعالم، إنه ليس مشروع إقصاء لبعض الأصوات المؤثرة فقط، إنه ليس مشروع استهداف لنمط من أنماط التشيع فحسب، إنه مشروع محو لصوت التشيع في أرض البحرين، إنها البداية يا سادة، إن هذا النظام لن يوفر جهدا بعدها في (محو) أي مظهر من مظاهر التشيع، حتى لو كان تشيعا مزيفا متملقا فصّلته نفس السلطة على مقاسها، ستكون صلاة الجماعة متوقفة على ترخيص، وممارسة الخطابة وكلماتها في المساجد والمآتم لا بد أن تمر أولا عبر (فلاتر) صنعت على مزاج السلطة، وعقد الزواج سيكون مرهونا برضى المنحطين، وستُسلخ أحكام الأسرة من روحها الشرعية، وستكون الأعراض والأموال تابعة لأمزجة المنفلتين من أي قيمة دينية أو أخلاقية، سيُسمح بأداء فريضة الخمس فقط عندما تصب الأموال في خزينة الدولة، وشعائر الدين، ومواكب العزاء، وتلاوة دعاء كميل، ودعاء الندبة، وزيارة عاشوراء، ستمنع المجاهرة بها، وربما يسمح بها -بعد تقديم طلب الرخصة- في نطاقات ضيقة خفية، كما هو حاصل فعلا في بعض الدول المجاورة..

هذه ليست مبالغات، ولا تهويلات، شيء من البصيرة كفيل بأن يفتح العين على بدايات هذا المشروع الخطير، فلنعش حجم الحدث، وليأخذ كل واحد منا موقعه، أحيوا المساجد، املؤوا الحسينيات، جاهروا بالشعائر والفرائض، والله ينصر من نصره.

*اللهم إنا نسألك أن تجعل قائدنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اللهم عبدك وابن عبديك، فوَّض أمره وأمر من خلفه إليك، فنعم المولى، ونعم النصير.* (18)