أقام المنتدى الثقافي الاجتماعي العباسية ، حفلا اعلاميا تضامنيا ، مميزا بعنوان ” تحية اكبار لآية الله الشيخ عيسى قاسم ” ونصرة للشعب البحريني المظلوم

تخلل الحفل كلمة لرئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان الأستاذ باقر درويش ، تناول فيها الوضع الانساني ، في البحرين، وقيمة الشيخ عيسى قاسم ، وسلمية الشعب الكريم بعطاءاته وتضحياته ، في مواجهة ظلم آل خليفة وآل سعود ومن وراءهم من الصهاينة وسط سكوت العالم.

ثم ألقى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود ، كلمة مقتضبة حملت معاني الوحدة والكرامة ، وروحية الجهاد من فلسطين الى اليمن الى البحرين الشعب المسالم صاحب العنفوان والكرامة والصبر والعطاء متحدثا عن الشيخ عيسى قاسم ، وشخصيته وتضحياته.

ثم القى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ، كلمة أضاء فيها على مظلومية الشعب البحريني ، الذي يفدي ولا يزال قائده وعلماءه بالتفاني والصبر، ليحفظ كرامته في ظل مشروع مزيف وحقد دفين من عالم لا يرى ولا يسمع ، عالم من النفاق الانساني وقد اسهب في الحديث عن الاسرى الفلسطينيين ،وسكوت العالم العربي الخاضع لآل سعود ومن شد شدهم…

بعدها ألقى الشاعر علي عبدالغني العاملي قصيدتين شعريتين مميزتين في البحرين واليمن وأمنيات الحياة الكريمة.

وقد قدم الحفل الاستاذ علي كلش ، حضر الحفل وفد من حزب الله قطاع القاسمية ومن حركة أمل وحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس بلدية العباسية الحاج خليل حرشي ، والمخاتير، وجمعية كشافة الامام المهدي وشخصيات اعلامية تمثلت بالسيدتين جمانة كرم عياد ووفاء بيضون ، وحشد من المهتمين والمتضامنين، وقد عرض في الحفل عدد من الافلام الوثائقية والاناشيد حول شخصية الشيخ عيسى قاسم.

وعزفت الفرقة الموسيقية لقادة وعناصر كشافة العاملية الجنوبية المقطوعات الموسيقية المتميزة مع تنظيمهم للحفل والمساهمة الفعالة في انجازه وانجاحه.

وقد أرسلت برقية خاصة من جمعية ثقافية (فنزويلا شافيز) تحية خاصة للشعب البحريني والشيخ قاسم .

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