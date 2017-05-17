تضامنا مع الاسرى الفلسطنيين اقام عدد من النشطاء والسياسيين اضرابا عن الطعام في مقر جمعية العمل الديمقراطي وعد في وقفة تضامنية عبر فيها المشاركون عن وقوفهم مع مطالب الاسرى الفلسطينيين، ورفض المشاركون في الوقفة التضامنية كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما ندد المشاركون بمشاركة الوفد الصهيوني في اجتماعات كونغرس الفيفا والذي عقد الخميس الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.

وخلال الفعالية قال أمين عام وعد السابق رضي الموسوي ان اضراب الاسرى الفلسطينيين هو اضراب الحرية والكرامة في وجه سلطات احتلال غاشمة، وان اضراب النشطاء اليوم هو رسالة تؤكد على الوقوف الى جانب الاسرى الذي يطالبون بأبسط الحقوق الإنسانية.

وأكدت عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع سميرة عبدالله على رفض وشجب واستنكار الزيارات التطبيعية المشبوهة و العمل على عدم الترويج لها، وقالت عبدالله “ان هذه الزيارات تهدف الى حرف بوصلة الصراع و جعل الصراع بين العرب و الصهاينة هو صراع حدود و ليس وجود مجددين الدعوة لكافة ابناء شعبنا العربي على الدعم لكافة الجهود التى تقوم بها المقاومة الفلسطينية من اجل تحرير اسرانا و ارضنا من الاحتلال الغاصب و سنظل على عهدنا نحمل شعلة مقاومة التطبيع مع العدو الغاصب حتى تحريرفلسطين كل فلسطين”.

وشدد عضور جمعية الوحدوي حسين بوزيد على تضامن أبناء البحرين مع مطالب الأسرى داخل سجون الاحتلال، والوقوف مع المطالب العادلة في تحرير كافة أراضي فلسطين، وقاب بوزيد “نتضامن معكم يا أشقائنا، لا بكلمات و مشاعر، بل نتضامن معكم بمتون معتقلينا المثخنة بألوان العذابات، و بنقوش معاصمهم المحفورة بقيد السجان ، بأمعاء خواجتنا، و تضحية نبيلنا، وبجنسيات شبابنا المسحوبة و التي آثرت أن تلتحق بجنسية هذا الوطن العربي الكبير. نتضامن معكم بتلقي الأحكام الخيالية التي تصدر لتقول أن “جو” البحرين و “عسقلان” فلسطين هي قصة يفهمها جيدا عشاق الكرامة وطلاب الحرية”.

وعبر عضو جمعية شباب البحرين منذر كمال الدين عن تضامنهم مع الأسرى المضربين ضمن ما تشهد في هذه الأيام العديد من الأنشطة الشعبية المتواصلة للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي فيما يطلق عليه “إضراب الكرامة”.

وقال كمال الدين “نحن نعبر عن تضامننا من خلال هذا الحراك التضامني مع الأسرى المضربين . ونعلن التزامنا بدعم قضية الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة ،ومع مواصلة نضاله من أجل الحرية حتى قيام الدولة المستقلة؛ وضمان حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني”.

المصدر: موقع المنار