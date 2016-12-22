قال نشطاء إن قوات الأمن في البحرين اشتبكت مع أنصار للزعيم الروحي للشيعة في البلاد، آية الله عيسى قاسم قرب منزله يوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء على الإنترنت أكثر من عشر سيارات للشرطة وسيارات مدرعة، فيما يبدو في قرية الدراز، حيث يعيش قاسم فيما أحاط بها شبان يعتصمون للحيلولة دون اعتقاله.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق بشكل مستقل من صحة اللقطات والصور التي أظهرت سيارات الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين يرشقونها بالحجارة.

وقاسم هو رجل الدين الأبرز بين الأغلبية الشيعية، في البحرين وكثيرًا ما أثارت معاملة السلطات البحرينية له انتقادات من إيران للحكومة التي يقودها السنة.

وأشارت وزارة الداخلية في البحرين، إلى الواقعة على ما يبدو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وقالت الوزارة: “في إطار جهود حفظ الأمن وإنفاذ القانون تم صباح اليوم تنفيذ أوامر قضائية بالقبض على مطلوبين ببعض القرى وتفتيش مساكنهم”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين حكوميين ولم يتضح إن كانت السلطات قد سعت لإلقاء القبض على قاسم.

وجرت محاكمة قاسم في يونيو حزيران لاتهامات بغسل الأموال ويواجه الطرد من البحرين بعدما سحبت السلطات الجنسية منه في مايو أيار بتهمة إثارة العنف ووجود صلات تربطه بقوى خارجية في إشارة واضحة لإيران.

وأصدرت محكمة بحرينية حكمًا بحل جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة هذا الصيف واعتقلت السلطات ناشطا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان مما فجر احتجاجات من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وتشهد البحرين بعض الاضطرابات منذ سحق احتجاجات “الربيع العربي”التي قادتها الأغلبية الشيعية في 2011.

وتستضيف المملكة الخليجية الأسطول الخامس الأمريكي وتوجه أصابع الاتهام في الاضطرابات إلى إيران وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. (13)