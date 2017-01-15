ندد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بجريمة الاعدام الوحشية

التي نفذتها حكومة البحرين بحق المعتقلين الثلاثة الشهداء عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع فجر الاحد 15 كانون الثاني 2017 ضاربة عرض الحائط كل المناشدات الدولية والحقوقية بوقف احكام الاعدام. ان لجوء حكومة البحرين الى استخدام عقوبة الاعدام ضد المعتقلين الثلاثة هو مؤشر خطير على التعاطي مع المعارضة السلمية بعد فشل كل اساليب القمع ضد المعارضة. انها رسالة دموية ارهابية الى الحراك السلمي والى كافة القوى والتيارات البحرينية بان الاعدام والقتل العمد هو الاسلوب الوحيد مع المعارضة. فحكومة البحرين بدلا من العودة الى الحوار السياسي واجراء مصالحة وطنية شاملة تفتتح باعدام الشبان الثلاثة مرحلة جديدة اكثر دموية وسد كل منافذ الحل السياسي.والذي شجع حكومة البحرين على جريمتها المروعة ومجمل انتهاكاتها في السنوات الماضية انما هو التساهل الدولي والاملاءات السعودية للتغطية على فشل عدوانها ضد الشعب اليمني. ان مركز الخيام وازاء هذه الجريمة الوحشية يدعو الى ما يلي:اولا سحب عضوية مملكة البحرين من مجلس حقوق الانسان باعتبارها دولة مارقة على المجتمع الدولي والقوانين الدولية.2 مطالبة الجامعة العربية بنقل مقر المحكمة العربية لحقوق الانسان من البحرين الى دولة عربية تحترم الحد الادنى لحقوق الانسان.3 دعوة الحكومات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان الى تجميد العلاقات الديبلوماسية مع حكومة البحرين 4الغاء كل عقود بيع الاسلحة لحكومة البحرين او الدورات التدريبية لاجهزتها الامنية. 5 دعوة كل المنظمات الانسانية والحقوقية الى العمل لاحالة جريمة اعدام الشبان الثلاثة الى المحكمة الجنائية ومحاكمة ملك البحرين كمجرم حرب ضد الانسانية 6 يدعو مركز الخيام الى اوسع مشاركة في الدورة 34 لمجلس حقوق الانسان في اواخر شباط المقبل وتنظيم ندوات واعتصامات على هامش الدورة تحت عنوان:طرد مملكة البحرين من مجلس حقوق الانسان وعدم افلات منفذي الاعدام وملكهم من العقاب. ويتقدم المركز من عائلات الشهداء وعموم الشعب البحريني باحر التعازي. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب. 15/1/2017 (14)