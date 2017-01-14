أصدرت المحاكم البحرينية ومنذ فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، في حين أن السلطة القضائية غضت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواءً بممارسة التعذيب في المعتقلات او بإطلاق الذخيرة الحية عليهم أثناء الإحتجاجات السلمية.

إنّنا نطالب سعادتكم، ونظرا لخطورة ملف أحكام الإعدام في البحرين؛ حيث تواجه بعضهم مخاوف جدية من تنفيذ…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه (15)