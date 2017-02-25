*نداء رقم 2 أهالي الدراز الخميس 23 فبراير الثورة 2017*

الأحداث المتتابعة منذ مطلع العام الجديد 2017 ولحد اليوم تنبئ بأن النظام ماضٍ في غيّه، ومستمر في بطشه واضطهاده، واستهدافه للشيعة ووجودهم.. ولذا فهذه حزمة أخرى من التوصيات لأهالي الدراز خصوصاً وأهالي البحرين عموماً:

1. التأكيد على خيار “الدفاع حتى الموت” عن سماحة الأب القائد، ومع اقتراب محاكمة الوجود الشيعي، فهذه دعوة متجددة بالاستعداد المبكر والجهوزية الكاملة للدفاع عن الدين والمذهب حتى النفس الأخير، وفي جميع الأوقات، والتواجد المكثف والحاشد والمستمر في ساحة الفداء في جميع الأوقات.

2. الحذر من الإشاعات والنقولات المغرضة التي تنشط ببثها أجهزة الإستخبارات وعملاءها من أجل تنفيذ أجندتها وتبريد الغضب الشعبي .

3. التشديد والتأكيد على أن الإقتراب من ساحة الفداء هو محو لكل الخطوط بكل ألوانها، وتجاوز لن تكون نتائجه سهله، ولن تنفع بعده بيانات الكذب والتظليل بالقبض على مطلوبين أو ما شابه ذلك.

4. التأكيد على أن محاولات الإقتراب من الساحة سيقرأها الأهالي والمعتصمين بالشكل الذي تستحقه، وقد قامت هيئة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن منطقة الإعتصام “حي الحيدرية” في توقيت غريب في فجر الأربعاء الساعة 1:09 لمدة عدة دقائق لأسباب مجهولة مع العلم بأنه لا توجد أي بلاغات أو مشاكل في الحي.

5. الحذر من كل أساليب المكر التي قد تنتهجها أجهزة الإجرام في التسلل الى الدراز وقريبا من منطقة الإعتصام، من خلال دس عناصرها من أشباه الرجال والنساء، وهذه دعوة لعدم السير في مجموعات، وعدم لَبْس الأقنعة أو تغطية الوجوه في الليل.

ونذكر النظام بأن النتائج ستكون مكلفة في حال اقدامه على أية حماقة، فالشعب الذي آمن بالله العزيز الجبار حامياً ومدافعاً عنه، لن يسمح بالمساس بدينه وقيادته وكرامته وسيواجه أي اعتداء بالصدر العاري وبالعقيدة الراسخة بأن الله معه وناصره سيكون دمه رخيصاً في سبيل الله.

ومن جانب آخر، فإن مسلسل جرائم النظام متواصلة ومتتابعة، فلازالت الاعتقالات والمداهمات المجنونة كل يوم في مختلف المناطق تؤكد أن سياسة البطش والإجرام هي التي تحكم البلاد والعباد، فلا زال المختفي قسراً منذ 123 يوماً السيدعلوي حسين يواجه مصيراً خطيرا، في ظل استمرار اعتقال وتغييب معتقلي اعتداء الخميس الدموي على ساحة الفداء في 26 يناير الماضي “حمزة ميرزا ومهدي مسلم وعباس العصفور”. كما لايزال الفدائي المصاب مصطفى حمدان في حالة حرجة نتيجة رصاصات الغدر.

وهذه دعوة للأهالي وعموم شعب البحرين بالتوجه إلى الله بإلحاح لكسر شوكة الظالمين والتصدق لدفع كيد الأعداء والمجرمين، وحفظ سماحة الفقيه القائد والمرابطين، وشفاء الجرحى والمصابين وفكاك الأسرى والمغيبين، إنه نعم المولى ونعم المعين. (56)