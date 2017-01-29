من لندن-البحرين اليوم

نظّم ناشطون اعتصاما اليوم السبت (28 يونيو 2017) امام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط العاصمة لندن.

المعتصمون رفعوا اللافتات واطلقوا الشعارات المندّدة بالسياسة البريطانية حيال البحرين والقائمة على دعم نظام آل خليفة الدكتاتوري القمعي, وعدم دعم نضال الشعب البحراني المشروع من اجل تقرير مصيره.

واعتبر الناشطون تلك السياسة بانها انقلاب على القيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي تدعي بريطانيا الدفاع عنها, واعتبروا تلك السياسة “عارا” على بريطانيا.

وندّد المعتصمون بالدعم التقني الذي تقدمه بريطانيا للأجهزة الأمنية في البحرين وللبرلمان في البحرين وكذلك لعدد من المؤسسات الأخرى تحت ذريعة تحسين اوضاع حقوق الإنسان, التي ازدادات تدهورا إثر هذا الدعم بحسب المعتصمين.

وحثّ النحتجون الحكومة البريطانية على وقف كافة انواع الدعم العسكري والأمني والسياسي التي تقدمها لسلطات البحرين, كما وطالبوها بإدانة إعدام آل خليفة لثلاثة معارضين بحرانيين, وحذّروا بريطانيا من العواقب البيعيدة الأمد لسياساتها في المنطقة. (19)