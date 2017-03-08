اعتبر المرجع آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي أن عقلانية الشيخ قاسم هي الأقدر على تدبير الأمور لصالح البلاد والعباد.

وقد أشاد سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في وقت سابق بآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله)، حيث قال: “نفتخر بقيادة آية الله قاسم الحكيمة للشعب والجماهير المؤمنة، وأن عقلانيته المعهودة هي الأقدر على تدبير الأمور لصالح البلاد والعباد”.

الشيخ الدقاق: ظفرنا بوجود سماحة الشيخ بين أظهرنا

وتعليقا على هذا الموقف، صرح وكيل آية الله قاسم في إيران، الشيخ عبدالله الدقاق لوكالة تسنيم قائلا: “شهادة أخرى من مرجعٍ بصير وخبير في حقّ تلميذه الفقيه الذي يعرفه عن قرب واطّلاع، والعظيم يقدّر العظيم ويفتخر به، فلا يرى من هو أقدر منه في إدارة دفّة النجاة والسعادة والأمان لهذا الشعب المؤمن”.

وتابع: من نعم الله علينا أن ظفرنا بوجود سماحة الشيخ الحكيم بين أظهرنا، وواجب الشكر لهذه النعمة والهبة الربانيّة هو اتباع نهجها وخطها الأصيل، وعدم السماح لأي جهة عادية أن تسلبنا إياها.

واختتم بالقول: “محاكمة سماحة الشيخ عيسى ومحاولة الانتقام منه بالقوة والقسر هي محاكمة وانتقام من العقل والحكمة والصلاح”.

ومع اقتراب موعد اعلان المحكمة البحرينية قراراها في القضية الملفقة ضد آية الله قاسم، تتواصل المواقف البحرينية والدولية الرافضة للمس بالشيخ قاسم، حيث يؤكد أبناء البحرين أن السلطات لا تستهدف شخص الشيخ عيسى، بل أن الهدف هو وجود الطائفة الشيعية في البحرين، فيما يمثل الشيخ قاسم أبرز رموز هذه الطائفة.

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