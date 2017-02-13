مهم الوفاق البحرينية : البحرينيون لن يكونوا عبيداً للدكتاتورية

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ماكتبه سماحة الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام للوفاق حول الإعدام الميداني لثلاثة من شباب الوطن:

‏▪نعزي شعب ⁧ #البحرين ⁩ الحبيب وكل أحرار العالم باستشهاد كوكبة من شباب البحرين ظلماً وعدوانا بسلاح السلطة

‏لم تجف بعد دماء شباننا الأبرياء الذين أعدموا ⁧ #خارج_إطار_القانون ⁩ والإنسانية، واذا بكوكبة جديدة من الشهداء يعدمون فجر الأمس ‏⁧ #شهداء_الحرية ⁩ ⁩

‏▪كل ما جرى ويجري يكشف لمن له قلب وعقل حجم الإرهاب والعنف الرسمي غير المبرر وغير الإنساني تجاه المواطنين الأبرياء في ⁧ #البحرين ⁩

‏ باختصار، ⁧ #البحرينيون ⁩ يرفضون أن يكونوا عبيداً للديكتاتورية ويأبوا إلا أن يظلوا أحراراً، وهو ما يدفعون من أجله دماءهم وأرواحهم

‏▪ما يجري في ⁧ #البحرين ⁩ حراك شعبي عارم للمطالبة بحقوق مشروعة عادلة، وكل أعمال القتل والتعذيب والشيطنة هي للهروب من الاستحقاقات

‏مطالب شعب ⁧ #البحرين ⁩ هي أن تكون البحرين ديمقراطية يسودها العدل والمساواة، رافضين الاستبداد والظلم، لذلك يُقتل أبنائهم

‏▪المحاولات الفاشلة منذ ٦ سنوات لتشويه الحراك الشعبي فشلت وستفشل ولا طريق أمامكم الا الاستجابة لمطالب الشعب

‏كل يوم يتأكد للجميع أن السلمية ملازمة لحراك شعب ⁧ #البحرين ⁩، والسلطة هي من تعتدى عليهم بالسلاح، ويسقطون شهداء وجرحى

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‏▪ما تقوم به السلطة يخالف كل حسابات المنطق والعقل، ويثبت حجم الهزيمة النفسية والسياسية لديها

‏⁧ ‏لا يمارس القتل وسفك الدم إلا المهزوم والضعيف ومن لا يمتلك شرعية ولا شعبية في بلده، والشرعية لا تأتي بالدم

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‏▪لم تعرف السلطة الا لغة الدم والهدم والكذب والتلاعب والطائفية مع شعب شجاع ومسالم ووطني

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‏كل الروايات التي تنسجها السلطة عن الحوادث التي تركتبها هي محل شكوك في مصداقيتها لدينا ولدى المجتمع الدولي لمعرفتهم بحقيقة هذه السلطة

‏▪ قتلتم شبابنا في السجون وساحات الاحتجاج السلمي والنتيجة: أكثر من 150 ألف تظاهروا بالاكفان للتأكيد على خياراتهم المشروعة

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‏ أمام هذه الحوادث الغامضة نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في كل جرائم النظام

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‏▪سيستمر هذا الشعب بصلابة أقوى وصمود أشد، أمام آلة الارهاب والدمار والقتل، التي لم تتوقف منذ ٦ سنوات

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‏سجل شعب ⁧ #البحرين⁩ أروع وأقوى صور الوطنية والانتماء لهذه الأرض، وهو ما افتقدته السلطة في كل تصرفاتها

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‏▪شعبٌ كشعب ⁧ #البحرين⁩ لديه الإستعداد للتضحية والفداء من أجل كرامته وعزته وقدم الكثير في سبيل ذلك حتماً سيكون النصر حليفه (75)