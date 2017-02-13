مهم الوفاق البحرينية : البحرينيون لن يكونوا عبيداً للدكتاتورية
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ماكتبه سماحة الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام للوفاق حول الإعدام الميداني لثلاثة من شباب الوطن:
▪نعزي شعب #البحرين الحبيب وكل أحرار العالم باستشهاد كوكبة من شباب البحرين ظلماً وعدوانا بسلاح السلطة
لم تجف بعد دماء شباننا الأبرياء الذين أعدموا #خارج_إطار_القانون والإنسانية، واذا بكوكبة جديدة من الشهداء يعدمون فجر الأمس #شهداء_الحرية
▪كل ما جرى ويجري يكشف لمن له قلب وعقل حجم الإرهاب والعنف الرسمي غير المبرر وغير الإنساني تجاه المواطنين الأبرياء في #البحرين
باختصار، #البحرينيون يرفضون أن يكونوا عبيداً للديكتاتورية ويأبوا إلا أن يظلوا أحراراً، وهو ما يدفعون من أجله دماءهم وأرواحهم
▪ما يجري في #البحرين حراك شعبي عارم للمطالبة بحقوق مشروعة عادلة، وكل أعمال القتل والتعذيب والشيطنة هي للهروب من الاستحقاقات
مطالب شعب #البحرين هي أن تكون البحرين ديمقراطية يسودها العدل والمساواة، رافضين الاستبداد والظلم، لذلك يُقتل أبنائهم
▪المحاولات الفاشلة منذ ٦ سنوات لتشويه الحراك الشعبي فشلت وستفشل ولا طريق أمامكم الا الاستجابة لمطالب الشعب
كل يوم يتأكد للجميع أن السلمية ملازمة لحراك شعب #البحرين ، والسلطة هي من تعتدى عليهم بالسلاح، ويسقطون شهداء وجرحى
▪ما تقوم به السلطة يخالف كل حسابات المنطق والعقل، ويثبت حجم الهزيمة النفسية والسياسية لديها
لا يمارس القتل وسفك الدم إلا المهزوم والضعيف ومن لا يمتلك شرعية ولا شعبية في بلده، والشرعية لا تأتي بالدم
▪لم تعرف السلطة الا لغة الدم والهدم والكذب والتلاعب والطائفية مع شعب شجاع ومسالم ووطني
كل الروايات التي تنسجها السلطة عن الحوادث التي تركتبها هي محل شكوك في مصداقيتها لدينا ولدى المجتمع الدولي لمعرفتهم بحقيقة هذه السلطة
▪ قتلتم شبابنا في السجون وساحات الاحتجاج السلمي والنتيجة: أكثر من 150 ألف تظاهروا بالاكفان للتأكيد على خياراتهم المشروعة
أمام هذه الحوادث الغامضة نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في كل جرائم النظام
▪سيستمر هذا الشعب بصلابة أقوى وصمود أشد، أمام آلة الارهاب والدمار والقتل، التي لم تتوقف منذ ٦ سنوات
سجل شعب #البحرين أروع وأقوى صور الوطنية والانتماء لهذه الأرض، وهو ما افتقدته السلطة في كل تصرفاتها
▪شعبٌ كشعب #البحرين لديه الإستعداد للتضحية والفداء من أجل كرامته وعزته وقدم الكثير في سبيل ذلك حتماً سيكون النصر حليفه (75)