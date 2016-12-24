من هو الشيخ عيسى قاسم واسباب اقتحام شرطة البحرين منزل الشيخ عيسى قاسم صاحب فتنة الشيعة واحداث البحرين

من هو الشيخ عيسى قاسم واسباب اقتحام شرطة البحرين منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم صاحب فتنة الشيعة واحداث البحرين ، فقد قال ممثل الشيخ عيسى قاسم في ايران أن آية الله الشيخ عيسى قاسم هو خط احمر وأن الشعب البحريني سيثبت ذلك، مؤكدا أن ارتكاب أية حماية بحق الشيخ عيسى قاسم ستزلزل عروش الظالمين وستغرق البحرين في مستنقع واول من سيغرق فيه هو نظام آل خليفة.

عيسى قاسم خط احمر

يعد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أكبر مرجعية شيعية في البحرين ويعتبرة انصارة خط احمر ، وقد قال الشيخ عبدالله الدقاق أن سماحة السيد آية الله الشيخ عيسى قاسم بخير وعافية ومعنوياته عالية ومعنويات الجماهير المحتشدة حول بيته عالية جدا ، فقد تصدى الشباب والشابات والرجال والنساء لقوات المرتزقة البحرينية التي هجمت على منطقة الدراز قاصدة بيت الشيخ عيسى قاسم لكنها حينما رأت بأس الناس غيرت الموضوع ، وقالت أنها جاءت لملاحقة بعض المطلوبين الذين فروا والقت القبض عليهم، واضاف ان الجماهير أقامت صلاة الظهرين أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم وكذلك أقاموا صلاة العشائين بجموع غفيرة وانطلقت مسيرة حاشدة ليلة البارحة في الدراز في الساعة الثامنة وقد انطلقت مسيرات في مناطق مختلفة من البحرين كمنطقة السترة ومنطقة الدير كلها تاييدا لسماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى قام واعتراضا على اجراءات نظام آل خليفة التعسفية”.

اسباب الهجوم على منزل الشيخ عيسى قاسم

وحول أسباب هجوم السلطات البحرينية على منزل الشيخ عيسى قاسم قال الدقاق “اتصور انهم توهموا أن الناس قد تعبت بعد حصار منطقة الدراز لمدة ستة شهور لهذا حاولوا جس نبض الشارع وحاولوا اقتحام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم ليختبروا ردة فعل الناس فاذا وجدوا ردة فعل الناس ضعيفة وباهتة فانهم سيقدمون على اعتقاله لكنهم تفاجئوا أن معنويات الناس أصبحت أرفع من ذي قبل وان الجماهير لم تتعب طوال ستة شهور بل ان ارادتهم وجدوها أقوى من ذي قبل وسيبقى شعبنا الوفي وفيا لقائده المفدى الشيخ عيسى قاسم”.

وأكد ممثل الشيخ عيسى قاسم في ايران أن النظام الخليفي “أقدم على هذه الخطوة الهوجاء بدعم سعودي وبريطاني، وغض نظر امريكي لان رئيسة الوزراء البريطانيا عندما زارت الخليج اعلنت دعمها مقابل ايران، واعلنت ان الخليج بحاجة الى حماية ودعم عسكري وستؤمن هذا مقابل المال لذلك استشعر النظام الأمان والحماية من بريطانيا والسعودية وانتهز هذه الفرصة التي هي عبارة فترة عن حكومة تصريف أعمال وفترة انتقالية”.

من هو الشيخ عيسى أحمد قاسم قائد ثورة البحرين

ولد الشيخ عيسى أحمد قاسم سنة 1941م في قرية الدراز بالقرب من العاصمة البحرينية، المنامة، هو عالم دين مسلم شيعي بحريني عمرة 76 عام وناشط سياسي واجتماعي في البحرين، وكان أحد تلامذة السيد محمد باقر الصدر، كما وكان عضوا في كل من المجلس التأسيسي والمجلس الوطني البحريني، إضافة إلى ممارسة النشاطات الاجتماعية المختلفة كإقامة صلاة الجمعة، وتأسيس الأحزاب والجمعيات، بهدف الدفاع عن حقوق شيعة البحرين، ويعتبر قاسم المرشد والأب الروحي لثورة الشعب البحريني، وهو عضو في الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت والمرشد لجمعية الوفاق البحرينية.

اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم

فقد اصدرت وزارة الداخلية في 20 يونيو 2016 بيان اعلنت إنه تم إسقاط الجنسية البحرينية عن (الشيخ) عيسى أحمد قاسم، مضيفة أنه “قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره”، وأكدت الداخلية أن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

وتابعت “قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلاً المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون”.

وأضافت “في أكثر من مناسبة وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)”.

وأوضحت “ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراعِ واجب الولاء لها، وبناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على “إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها”، لذلك وبناءً على عرض وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم”، وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة. (24)